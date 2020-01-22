У «Слузі народу» запевняють: агенти Коломойського у фракції є, але вони лише галасують



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Давид Арахамія вважає, що до «групи Коломойського» входить Олександр Дубинський, а Макса Бужинського він вважає самостійним персонажем

Ця група – вони галасливі, але ж врешті-решт усе вирішується підрахунком голосів, - Арахамія

Голова фракції «Слуга народа» Давид Арахамія назвав вплив так званої «групи Коломойського» на дії парламентарів не суттєвим. Таку думку народний депутат висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Арахамії, хоча «група Коломойського» галаслива, «але голосів там немає».

«Ця група – вони галасливі, але ж врешті-решт усе вирішується підрахунком голосів», - зазначив нардеп. Арахамія додав, що «галасливі вони тому, що багато з них із медіа і вони гарно володіють технологіями».

Що ж до людей, які входять до «групи Коломойського» у фракції «Слуга народу», то Арахамія назвав серед них лише «власника 24 квартир та 17 автомобілів».

«Дубинський так, входить до цієї групи, а Бужанського я не вважаю таким. Він самостійний персонаж, понятійний дуже, у нас з ним гарний діалог», - запевнив Арахамія.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні минулого року в кабінеті прем’єра Олексія Гончарука, де відбувалася нарада перед візитом до президента Зеленського. На записах голова уряду розписується у власній некомпетентності і некомпетентності президента Володимира Зеленського. Деякі ЗМІ причетними до зливу називають так звану «групу Коломойського» у фракції «Слуга народу». Такі ж здогадки висував у кулуарах Ради і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, але потім змінив думку.

Читайте більше: