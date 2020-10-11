Уряд змінив умови програми «Доступні кредити 5-7-9%»



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Змінами розширені цілі використання кредитних коштів можливістю придбання земельних ділянок як окремо, так і разом з нежитловою нерухомістю

Кабінет міністрів змінив порядок надання державної підтримки мікропідприємництва та малого підприємництва, згідно з яким реалізується програма «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів.

Відповідне рішення ухвалили 9 жовтня на засіданні уряду.

Внесені зміни до програми стосуються лібералізації низки вимог до суб’єктів підприємництва в частині підвищення максимального рівня їх річного доходу до еквіваленту 10 млн євро та виключення з порядку вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу – рішення прийматимуть банки-кредитори.

«Державною програмою «Доступні кредити «5-7-9%» передбачено заходи, які є універсальним та дієвим механізмом кредитування малого бізнесу з фінансовою державною підтримкою шляхом компенсації процентів за кредитами, наданими суб’єктам мікро- та малого підприємництва незалежно від сфери їх діяльності. Тому внесені до програми зміни розширяють можливість скористатися нею як суб’єктами господарювання зазначених індустрій, так і фермерськими й сільськогосподарськими господарствами, що мають збитки через цьогорічну посуху. Програма вже показала свою ефективність в кризових умовах. Адже, як показує статистика, більше 70% гривневих кредитів, які були видані банками з лютого по серпень цього року, були видані в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%», - зауважив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Також змінами розширені цілі використання кредитних коштів можливістю придбання земельних ділянок як окремо, так і разом з нежитловою нерухомістю.

За останній тиждень уповноважені банки видали 322 кредити загальною сумою 820 млн грн. Структура портфеля виданих кредитів така:

72% (592 млн грн) від загальної суми укладених угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів;

15% (120 млн грн) – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити;

13% (108 млн грн) становлять позики на поповнення обігових коштів.

У межах програми «Доступні кредити 5-7-9%» українські підприємці можуть отримати кредит на створення і розвиток бізнесу терміном до 5 років без обмеження суми, але за умови, що річна виручка не перевищує 100 млн грн (по групі пов'язаних осіб).

Держава компенсує підприємцю частину відсотків по кредиту. Ставки становлять від 5% до 9% річних залежно від кількості створених робочих місць, з можливістю щоквартального зниження процентної ставки.

У квітні Кабмін розширив державну програму «Доступні кредити 5-7-9%» на бізнес з річним доходом в 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн.

Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 19 банками:

Ощадбанк

Укргазбанк

Приватбанк

Укрексімбанк

Банк Львів

ПУМБ

Банк Альянс

Кредобанк

Банк Восток

Райффайзен Банк Аваль

Таскомбанк

Альфа-банк

Банк Глобус

Мегабанк

Полікомбанк

Креді Агріколь Банк

ОТП Банк

Кредитвест

Агропросперіс.

Нагадаємо, 6 жовтня Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

16 вересня Рада продовжила мораторій на стягнення майна за валютними кредитами.