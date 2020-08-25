В Україні новий проблемний банк. Офіційне повідомлення НБУ

Станом на 1 серпня банк «Аркада» порушив норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами

Національний банк відніс банк «Аркада» до категорії проблемних і запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку.

Про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 19 серпня в справі №757/35423/20-ц.

«Рішенням правління Національного банку від 6 серпня №514-рш/БТ, банк віднесено «Аркада» до категорії проблемних, а за діяльністю банку запроваджено особливий режим контролю та призначено куратора», - йдеться в документі.

Фонд гарантування вкладів фізосіб вимагав та домігся арешту комплексу приміщень банку.

Зокрема ФГВФО цією судовою ухвалою наклав арешт на головний офіс банку «Аркада» (площею 14,1 тис. кв. м) у центрі Києва (за адресою вул. Ольгинська, 3-А), та земельну ділянку під ним (площею 0,53 га).

Також суд заборонив власнику цих об’єктів нерухомості вчиняти будь-які дії, спрямовані на відчуження майна, перехід права власності, надання в забезпечення тощо, а також заборонив держреєстраторам вчиняти відповідні реєстраційні дії.

У держреєстрі речових прав на нерухоме майно власником будівлі банку «Аркада» та земельної ділянки під ним вказаний Олег Нелін (право власності зареєстроване в липні 2020 року після зняття арешту, який накладався в рамках кримінального провадження №12020100000000254 щодо можливих зловживань посадовців банку «Аркада» та заволодіння коштами довірителів фонду фінансування будівництва).

За даними НБУ, на 1 червня 2020 року власником 74,8% акцій банку «Аркада» був Костянтин Паливода.

За даними ФГВФО, у вересні 2019 року банк «Аркада» передав в іпотеку (для Неліна) свій офіс та земельну ділянку під ним як забезпечення боргових зобов’язань ТОВ «Будеволюція» (особа, пов’язана з банком «Аркада»; забудовник ЖК «Патріотика» та «Патріотика на Озерах») за договором позики на 260 млн грн (як зазначається, ринкова вартість офісу – 554,8 млн грн, земельної ділянки – 65,6 млн грн).

Станом на 1 серпня банк «Аркада» порушив норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCR), який має бути не менше 100%, а становив 60,23%.

Також банк «Аркада» закінчив перше півріччя зі збитком 9,75 млн грн. Обсяг активів на 1 липня 2020 р.– 1,89 млрд грн. Обсяг вкладів фізосіб – 402,6 млн грн, юросіб – 308,8 млн грн.

Наприкінці травня та на початку літа під НБУ, Офісом президента та КМДА відбулися мітинги інвесторів житлових проєктів банку «Аркада».

Банк «Аркада» зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві («Патріотика», «Еврика», «Патріотика на озерах»), у спорудження квартир в яких вклали кошти понад 12 тисяч громадян (йдеться про майже 40 багатоповерхових житлових будинків).

Правоохоронці розслідують кримінальні провадження щодо можливих зловживань при реалізації будівельних проєктів банку «Аркада».