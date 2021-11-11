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    Думки вголос

    Скільки діє китайська вакцина. Що каже аналіз антитіл

    • Олександр Сушко

      Експерт організації «Європа без бар’єрів», науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва

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    Час думати і вирішувати, як забезпечити сталість імунітету на довший час - Скільки діє китайська вакцина. Що каже аналіз антитіл
    Час думати і вирішувати, як забезпечити сталість імунітету на довший час
    фото з відкритих джерел

    Реальний термін ефективності даної вакцини – 6-7 місяців

    Спостереження вакцинованого уважного не-фахівця.

    Зробив контрольну перевірку імунітету (антитіл IGg) за 4,5 місяці після другої дози Coronavac (Sinovac) і побачив, що показник антитіл знизився з 430 у липні до 149 зараз. Це наразі все ще ефективний показник (при нормі >50), але за даної траекторії за 2-3 місяці імовірно вакцина перестане бути дієвою.

    Реальний термін ефективності даної вакцини, судячи з того, що бачу – 6-7 місяців. Це не зрада, звісно, але фактаж, схоже, є саме таким.

    Отже, час думати і вирішувати, як забезпечити сталість імунітету на довший час.

    Вже у січні-лютому має бути відкрита або опція третьої дози, або повної перевакцинації. Але ж на основі наукових висновків та вивчення досвіду інших держав.

    Що думають компетентні інстанції?

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    Джерело: блог Олександра Сушко

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    Теги: імунітет вакцинація ліки коронавірус
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    Скільки діє китайська вакцина. Що каже аналіз антитіл