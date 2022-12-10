Вперше з початку року: в Україні сповільнилася споживча інфляція

Річна споживча інфляція сповільнилась із 26,6% у жовтні до 26,5% у листопаді

В Україні вперше від початку війни рівень споживчої інфляції сповільнився. Показник зменшився від 26,6% у жовтні до 26,5% у листопаді у річному вимірі. Про позитивну динаміку інфляції свідчать дані Державної служби статистики України, пише очільник фінансового Комітету ВР Данило Гетманцев у своєму Телеграм-каналі.

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Гетманцев зауважив, що ціни на українському споживчому ринку в листопаді проти жовтня 2022 року зросли на 0,7%, а від початку року — на 25,7%.

Через сезонні фактори, падіння виробництва, воєнні дії найбільшими темпами у листопаді продовжували зростати ціни на яйця - на 10,6%, в річному вимірі - на 98,8%.

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Водночас, за листопад (до жовтня) подешевшала низка позицій із продовольчої корзини: фрукти на 6,9%, овочі – на 1,6%, цукор – на 1,1%, олія соняшникова – на 0,4%). Ціни на одяг і взуття за місяць знизились на 1,6%,

«Інфляція в останньому кварталі є кращою за очікування НБУ. Попри терористичні обстріли енергетичної інфраструктури з боку рф, що веде до підсилення інфляції витрат, споживча інфляція за підсумками року буде меншою за 30%. Цьому сприяють зафіксовані ЖК-тарифи на газ, тепло, е/е для населення, відносно жорстка монетарна політика нбу, значні обсяги зовнішньої допомоги, налагодження логістики, успіхи ЗСУ, що разом стабілізують курсові і інфляційні очікування», - зазначив Гетманцев.

Раніше повідомлялося, що яйця та курятина можуть подорожчати ще більше, адже блекаути можуть призвести до дефіциту важливих продуктів. Відключення електроенергії в Україні через ракетні удари дестабілізують роботу птахопідприємств, тож це призводять до збільшення собівартості виробництва та цін.

Попри прогнозоване зростання цін на продукти, деякі з них останнім часом стали за нижчою ціною – експертка назвала продукти, які подешевшали в листопаді.