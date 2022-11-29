Ціни на овочі та фрукти: що подешевшало найбільше

В українських супермаркетах суттєво подешевшали популярні фрукти

Протягом листопада в Україні змінилися ціни на деякі фрукти та овочі. Про це свідчать дані порталу «Мінфін».

Ціни на фрукти

Середня вартість бананів впала із 63,45 грн/кг до 59,90 грн/кг. Вони продаються за однаковою ціною у таких супермаркетах, як «Ашан», «Метро» та «Новус».

Індекс споживчих цін на банани у листопаді 2022 склав 91,88%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зменшились на -8,12%. В жовтні 2022 цей індекс відносно попереднього місяця складав 113,53%.

У порівнянні з минулим місяцем, суттєво знизилися ціни на мандарини. Якщо в середньому у жовтні його можна було купити за ціною 100 грн, то до кінця листопада за кілограм мандаринів попросять 55,60 грн.

Крім того, індекс споживчих цін на мандарини у листопаді 2022 склав 76,05%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зменшились на -23,95%. В жовтні 2022 цей індекс відносно попереднього місяця складав 133,82%.

Разом з тим, в українських супермаркетах також впала ціна і на лимони. Популярний в осінньо-зимовий період фрукт можна придбати в середньому за 59,72 грн. Індекс споживчих цін на лимони у листопаді 2022 склав 89,53%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зменшились на -10,47%. В жовтні 2022 цей індекс відносно попереднього місяця складав 100,71%.

Знизилася ціна і на апельсини. В Auchan та Varus їх можна придбати за найнижчою ціною - 59,90 грн. В середньому їх ціна впала на 13 грн – з 78,27 грн до 64,80 грн за кілограм.

Індекс споживчих цін на апельсини у листопаді 2022 склав 92,25%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зменшились на -7,75%. В жовтні 2022 цей індекс відносно попереднього місяця складав 98,99%.

Ціни на овочі

Ціни на сезонні овочі – капусту, картоплю, моркву, буряк, часник та цибулю – протягом місяця дещо змінилися у бік зростання – на 1-2 грн.

Водночас найбільш суттєво серед овочів подешевшали огірки. Зараз середня ціна на цей овоч становить 61,45 грн/кг, тоді як на початку місяця огірки у супермаркетах коштували 94,99 грн/кг. За минулий місяць середні ціни зменшились на 33,55 грн.

Також знизилася ціна на солодкий перець. Зараз середня ціна на нього становить 135,7 грн/кг, тоді як місяць тому перець у супермаркетах коштував більш ніж 156 грн/кг. За місяць середні ціни зменшились на – 20,50 грн.

Вартість помідорів у супермаркетах дещо зросла. Наприкінці жовтня середня ціна цього овоча становила 70,15/кг грн, зараз – 73,17 грн/кг.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, попри прогнозоване експертами зростання цін на продукти, деякі з них останнім часом подешевшали. Серед таких борошно і гречка.

Також повідомлялося, що на українському ринку зафіксовано чергове зниження цін на картоплю. Оптові партії картоплі з місцевих господарств пропонуються в діапазоні 3,5-6,0 грн/кг.

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