Введення мита на імпорт дизпалива є шкідливим для економіки і споживачів – експерт



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Рішення про відмову в запровадженні мита на дизпаливо було практично ухвалене ще в березні поточного року

За словами експерта, ніяких підстав для проведення антисубсидарного розслідування немає

Запровадження мита на імпорт дизельного палива є шкідливим для економіки та споживачів і жодних підстав для проведення антисубсидарного розслідування немає. Про це заявив заступник директора ТОВ «Консалтингова група А-95», експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

«Запровадження цього рішення є шкідливим для економіки України і для споживачів у першу чергу. Але, з іншого боку, ми констатуємо факт реального медійного впливу на членів комісії, на її голову, на міністра і т.д. Як це вирішиться, ми не знаємо. Дуже сподіваємося, що здоровий глузд переможе», - сказав Куюн.

Експерт наголосив, що рішення про відмову у запровадженні мита було практично ухвалене ще в березні поточного року, проте через тиск на членів Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Мінекономіки та на міністра, його ухвалення свідомо затягували.

«За нашою інформацією, більшість членів схиляються відмовити і в початку розслідування, по-перше, і тим більше у введенні попереджувальних мит чи квот якихось запровадження. Але знову-таки через якісь там маніпуляції з регламентом, знову-таки через тиск на членів комісії, на голову Міністерства економіки проголошення цього рішення було затягнуто. І, як ми бачимо, затягнуто з якою метою? Ще більше надавити, щоб як мінімум затримати, як максимум – переконати в чомусь протилежному», - пояснив Куюн.

За його словами, ніяких підстав для проведення антисубсидарного розслідування немає. «Половина фактажу, який викладений у заявці виробників, сумнівний, не можна перевірити, а половина – взагалі маніпулятивний», - сказав Куюн.

Нагадаємо, раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що близькі до олігарха Коломойського люди домагаються введення акцизу на імпорт дизпалива і зрідженого газу, що призведе до підвищення цін на заправках.

У свою чергу президент Української зернової асоціації Микола Горбачов підкреслив, що введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін на нього і негативно відіб'ється на аграріях, які є ключовим його споживачем.

Раніше ПАТ «Укрнафта», АТ «Укртатнафта» і АТ «Укргазвидобування» звернулися зі спільною заявою до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства за фактом нібито антиконкурентних дій при поставках в Україну російського дизельного палива і скрапленого газу, і вимагають введення на них мит в розмірі 8,46%.