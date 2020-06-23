Під час вибуху в будинку в Києві загинули двоє залізничників і двоє членів їхніх сімей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ліквідація наслідків руйнування у будинку на Позняках Фото: ДСНС

Укрзалізниця обіцяє компенсувати витрати на оренду житла та надати фінансову допомогу постраждалим сім’ям залізничників

У зруйнованому вибухом під’їзді багатоповерхівки на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 у Києві проживали 40 залізничників та членів їх сімей в 11 квартирах. Більшість із них є працівниками локомотивних депо станцій Київ-Пасажирський та Дарниця.

Внаслідок трагедії загинуло двоє працівників Укрзалізниці та двоє членів родин залізничників.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Наразі 11 особам компанія надала для тимчасового проживання кімнати відпочинку в сервісному центрі станції Київ-Пасажирський. Для них організовано всі побутові умови.

В Укрзалізниці повідомили, що надалі родинам залізничників, які постраждали внаслідок вибуху, компанія надасть тимчасове житло та компенсує витрати на його оренду, а також виплатить фінансову допомогу.

Крім того, правління АТ «Укрзалізниця» розгляне питання надання одноразової цільової фінансової допомоги 11 родинам, які постраждали внаслідок вибуху. Розмір допомоги становитиме від 100 тис. грн до 500 тис. грн на одну родину.

Також регіональна філія «Південно-Західна залізниця» візьме на себе витрати на організацію поховань загиблих працівників. Крім того, будуть забезпечені всі виплати, що передбачені колективним договором.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

У мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва.

Загалом рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

23 червня ДСНС повідомила, що під завалами будинку загиблих більше немає.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня стало відомо, що у будинку слідів вибухівки не знайшли. Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ.

Комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Столична влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.

Столична влада проводить експертизу, за результатами якої буде визначено, які із секцій будинку остаточно непридатні для проживання.