  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Нацбанк озвучив умови швидкого відновлення економіки України

    У НБУ вважають, що у 2022 році економіка країни впаде приблизно на третину - Нацбанк озвучив умови швидкого відновлення економіки України
    У НБУ вважають, що у 2022 році економіка країни впаде приблизно на третину
    фото з відкритих джерел

    Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук вважає, що швидке відновлення економіки України можливе за умови завершення війни та підтримки партнерів

    Швидке відновлення України вже у 2023 році можливе за умови завершення воєнних дій і масштабної підтримки партнерів. У 2022 році економіка впаде не менше, ніж на третину, водночас можуть бути й гірші сценарії. Про це повідомив у інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

    Коментуючи прогноз Європейського банку реконструкції та розвитку, згідно з яким ВВП України після спаду на 30% зросте на 25%, Ніколайчук погодився, що такий сценарій можливий за умови виконання низки припущень.

    «Одне з них, звісно, завершення воєнних дій. Друге – це продовження масштабної підтримки України з боку міжнародних партнерів. За таких умов таке стрімке відновлення може справді реалізуватися», – зазначив заступник голови НБУ.

    За його словами, у НБУ є базовий прогноз на цей рік, який було опубліковано тільки в скороченому варіанті після квітневого монетарного комітету, а на 2023 рік прогноз поки що відсутній.

    «У кожної організації свій підхід до прогнозування. Поки що ми не бачили особливого сенсу робити середньострокові прогнози. Нам потрібні макроекономічні прогнози, передусім для ухвалення рішень щодо монетарної політики. Поки що з урахуванням рівня невизначеності й нашого поточного інструментарію, ми вирішили, що нам достатньо буде прорахувати можливі сценарії для цього року і надалі коригувати свої дії», – пояснив Ніколайчук.

    Нагадаємо, за словами голови Національного банку Кирила Шевченка, збитки матеріальним активам України від російської агресії, включно з інфраструктурою та будівлями, сягнули 100 мільярдів доларів.

    Водночас голова Мінфіну Сергій Марченко стверджує: якщо війна триватиме ще 3-4 місяці, на українців чекає різке підвищення податків, скорочення витрат і можлива хвиля націоналізації.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЄБРР економіка війна ВВП Україна окупація НБУ #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нацбанк озвучив умови швидкого відновлення економіки України