Нацбанк озвучив умови швидкого відновлення економіки України

У НБУ вважають, що у 2022 році економіка країни впаде приблизно на третину

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук вважає, що швидке відновлення економіки України можливе за умови завершення війни та підтримки партнерів

Швидке відновлення України вже у 2023 році можливе за умови завершення воєнних дій і масштабної підтримки партнерів. У 2022 році економіка впаде не менше, ніж на третину, водночас можуть бути й гірші сценарії. Про це повідомив у інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Коментуючи прогноз Європейського банку реконструкції та розвитку, згідно з яким ВВП України після спаду на 30% зросте на 25%, Ніколайчук погодився, що такий сценарій можливий за умови виконання низки припущень.

«Одне з них, звісно, завершення воєнних дій. Друге – це продовження масштабної підтримки України з боку міжнародних партнерів. За таких умов таке стрімке відновлення може справді реалізуватися», – зазначив заступник голови НБУ.

За його словами, у НБУ є базовий прогноз на цей рік, який було опубліковано тільки в скороченому варіанті після квітневого монетарного комітету, а на 2023 рік прогноз поки що відсутній.

«У кожної організації свій підхід до прогнозування. Поки що ми не бачили особливого сенсу робити середньострокові прогнози. Нам потрібні макроекономічні прогнози, передусім для ухвалення рішень щодо монетарної політики. Поки що з урахуванням рівня невизначеності й нашого поточного інструментарію, ми вирішили, що нам достатньо буде прорахувати можливі сценарії для цього року і надалі коригувати свої дії», – пояснив Ніколайчук.

Нагадаємо, за словами голови Національного банку Кирила Шевченка, збитки матеріальним активам України від російської агресії, включно з інфраструктурою та будівлями, сягнули 100 мільярдів доларів.

Водночас голова Мінфіну Сергій Марченко стверджує: якщо війна триватиме ще 3-4 місяці, на українців чекає різке підвищення податків, скорочення витрат і можлива хвиля націоналізації.