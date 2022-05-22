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    Економіка та фінанси

    Як війна вплине на економіку України у 2022 році: агентство Moody's дало прогноз

    Очікується, що економіка почне поступово відновлюватися з 2023 року - Як війна вплине на економіку України у 2022 році: агентство Moody's дало прогноз
    Очікується, що економіка почне поступово відновлюватися з 2023 року
    фото: asiatimes.com

    Обстріли продовжать стримувати відновлення значної економічної активності до кінця року

    У 2022 році міжнародне агентство Moody's прогнозує падіння економіки України на 35%. Російське вторгнення завдасть країні незворотних втрат. Про це йдеться у повідомленні агентства.

    «Moody's очікує, що військовий конфлікт буде більш затяжним, ніж спочатку передбачалося. Агентство прогнозує, що реальний ВВП різко скоротиться приблизно на 35% у 2022 році, враховуючи великі людські жертви, значний збиток виробничому потенціалу та інфраструктурі України, а також дуже велике переміщення населення», – йдеться в повідомленні.

    За оцінками Moody's, на ті регіони, де йдуть бойові дії або які окуповані російськими військами, до вторгнення припадало близько 20% ВВП України, враховуючи концентрацію сільськогосподарської та промислової діяльності.

    Moody's очікує, що обстріли продовжать стримувати відновлення значної економічної активності до кінця року.

    У той час очікується, що економіка почне поступово відновлюватися з 2023 року, вторгнення Росії, ймовірно, призведе до деяких незворотних втрат ВВП, навіть якщо буде надана значна зовнішня підтримка для допомоги у відновленні.

    Нагадаємо, у 2022 році Міжнародний валютний фонд прогнозує суттєве уповільнення світового зростання. А також через російське вторгнення в Україну відбудеться посилення інфляції.

    Тим часом, зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну.

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    Теги: росія окупанти економіка війна ВВП Україна окупація #stoprussia
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    Як війна вплине на економіку України у 2022 році: агентство Moody's дало прогноз