Як війна вплине на економіку України у 2022 році: агентство Moody's дало прогноз

Очікується, що економіка почне поступово відновлюватися з 2023 року

Обстріли продовжать стримувати відновлення значної економічної активності до кінця року

У 2022 році міжнародне агентство Moody's прогнозує падіння економіки України на 35%. Російське вторгнення завдасть країні незворотних втрат. Про це йдеться у повідомленні агентства.

«Moody's очікує, що військовий конфлікт буде більш затяжним, ніж спочатку передбачалося. Агентство прогнозує, що реальний ВВП різко скоротиться приблизно на 35% у 2022 році, враховуючи великі людські жертви, значний збиток виробничому потенціалу та інфраструктурі України, а також дуже велике переміщення населення», – йдеться в повідомленні.

За оцінками Moody's, на ті регіони, де йдуть бойові дії або які окуповані російськими військами, до вторгнення припадало близько 20% ВВП України, враховуючи концентрацію сільськогосподарської та промислової діяльності.

Moody's очікує, що обстріли продовжать стримувати відновлення значної економічної активності до кінця року.

У той час очікується, що економіка почне поступово відновлюватися з 2023 року, вторгнення Росії, ймовірно, призведе до деяких незворотних втрат ВВП, навіть якщо буде надана значна зовнішня підтримка для допомоги у відновленні.

Нагадаємо, у 2022 році Міжнародний валютний фонд прогнозує суттєве уповільнення світового зростання. А також через російське вторгнення в Україну відбудеться посилення інфляції.

Тим часом, зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну.