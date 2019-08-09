Вже добу не може вилетіти лайнер з Лісабона до Києва: у компанії Wizz Air мовчать



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Wizz Air не вперше затримує рейс між Києвом та Лісабоном

З аеропорту Лісабона вже майже добу не може вилетіти у Київ авіарейс лоукостера Wizz Air. Про це повідомляють пасажири літака, що затримується в столиці Португалії.

За інформацією пасажирів, літак напередодні прибув з Києва до Лісабона, при чому, як видно з розкладу польотів аеропорту «Київ», до португальської столиці лайнер прибув із запізненням. Також на онлайн-табло київського аеропорту цей рейс досі позначений, як такий, що запізнюється.

На сайті та сторінках у соцмережах лоукостера Wizz Air жодної інформації про затримку рейсу знайти не вдалося. От лише з’ясувалося, що це не перші негаразди із цим рейсом. Так, 27 червня, пасажирка рейсу Київ-Лісабон також скаржилася, що виліт неодноразово переносився.

«Сьогодні Wizzair без пояснень неодноразово переносив рейс Київ-Лісабон. З 13 до 21 години люди чекають рейс і ось що таки вдалося побачити на табло. Багато дітей дуже втомлених. Ситуація дуже напружена ... Wizzair, зробіть щось», - написала Наталія Дарадур на сторінці авіакомпанії.

Крім того, нагадаємо, що раніше Wizz Air скасувала 50 вильотів із Києва за останні два тижні.