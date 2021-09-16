Які країни найбільше споживають українську курятину: дані митниці

Найбільше курятини у 2021 році Україна експортувала до Саудівської Аравії

Експорт вітчизняної курятини планомірно зростає

За 8 місяців 2021 року Україна експортувала м’яса та їстівних субпродуктів птиці на $441 млн. Такі дані оприлюднила Державна митна служба України.

Зазначається, що лише у серпні експорт української курятини становив $59 млн.

Головними покупцями української птиці за кордоном були:

Саудівська Аравія ($122 млн),

Нідерланди ($79 млн),

Словаччина ($24 млн).

Водночас за вісім місяців Україна імпортувала курятини лише на $35 млн. Зокрема, у серпні – на $4,9 млн.

Таким чином, експорт курятини Україною перевищує імпорт у 12 разів (у грошовому вимірюванні).

Зазначимо, що на внутрішньому українському ринку курятина продовжує дорожчати. Станом на 3 вересня середня ціна виробників курей становить 58,81 грн/кг (із ПДВ). Це на 29% більше, ніж торік.

Середня ціна 1 кг курей варіюється в залежності від регіону:

у східному регіоні це 53 грн;

у західному – 57,6 грн;

у північному – 59,63 грн;

у південному – 64,86 грн;

у центральному – 58,93 грн.

Також стало відомо, що в Україні більш ніж за пів року зросли тарифи – на 9,7%, а харчові продукти і безалкогольні напої подорожчали на 8,6%.

Нагадаємо, через зливи, які накрили більшість територій України в липні, було зіпсовано урожай вітчизняної картоплі. Аграрії скаржаться на низький врожай і погану якість коренеплодів.

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