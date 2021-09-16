Які країни найбільше споживають українську курятину: дані митниці
Експорт вітчизняної курятини планомірно зростає
За 8 місяців 2021 року Україна експортувала м’яса та їстівних субпродуктів птиці на $441 млн. Такі дані оприлюднила Державна митна служба України.
Зазначається, що лише у серпні експорт української курятини становив $59 млн.
Головними покупцями української птиці за кордоном були:
- Саудівська Аравія ($122 млн),
- Нідерланди ($79 млн),
- Словаччина ($24 млн).
Водночас за вісім місяців Україна імпортувала курятини лише на $35 млн. Зокрема, у серпні – на $4,9 млн.
Таким чином, експорт курятини Україною перевищує імпорт у 12 разів (у грошовому вимірюванні).
Зазначимо, що на внутрішньому українському ринку курятина продовжує дорожчати. Станом на 3 вересня середня ціна виробників курей становить 58,81 грн/кг (із ПДВ). Це на 29% більше, ніж торік.
Середня ціна 1 кг курей варіюється в залежності від регіону:
- у східному регіоні це 53 грн;
- у західному – 57,6 грн;
- у північному – 59,63 грн;
- у південному – 64,86 грн;
- у центральному – 58,93 грн.
Також стало відомо, що в Україні більш ніж за пів року зросли тарифи – на 9,7%, а харчові продукти і безалкогольні напої подорожчали на 8,6%.
Нагадаємо, через зливи, які накрили більшість територій України в липні, було зіпсовано урожай вітчизняної картоплі. Аграрії скаржаться на низький врожай і погану якість коренеплодів.