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    Які країни найбільше споживають українську курятину: дані митниці

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    Найбільше курятини у 2021 році Україна експортувала до Саудівської Аравії - Які країни найбільше споживають українську курятину: дані митниці
    Найбільше курятини у 2021 році Україна експортувала до Саудівської Аравії
    Фото з відкритих джерел

    Експорт вітчизняної курятини планомірно зростає

    За 8 місяців 2021 року Україна експортувала м’яса та їстівних субпродуктів птиці на $441 млн. Такі дані оприлюднила Державна митна служба України.

    Зазначається, що лише у серпні експорт української курятини становив $59 млн.

    Головними покупцями української птиці за кордоном були:

    • Саудівська Аравія ($122 млн),
    • Нідерланди ($79 млн),
    • Словаччина ($24 млн).

    Водночас за вісім місяців Україна імпортувала курятини лише на $35 млн. Зокрема, у серпні – на $4,9 млн.

    Таким чином, експорт курятини Україною перевищує імпорт у 12 разів (у грошовому вимірюванні).

    Зазначимо, що на внутрішньому українському ринку курятина продовжує дорожчати. Станом на 3 вересня середня ціна виробників курей становить 58,81 грн/кг (із ПДВ). Це на 29% більше, ніж торік.

    Середня ціна 1 кг курей варіюється в залежності від регіону:

    • у східному регіоні це 53 грн;
    • у західному – 57,6 грн;
    • у північному – 59,63 грн;
    • у південному – 64,86 грн;
    • у центральному – 58,93 грн.

    Також стало відомо, що в Україні більш ніж за пів року зросли тарифи – на 9,7%, а харчові продукти і безалкогольні напої подорожчали на 8,6%.

    Нагадаємо, через зливи, які накрили більшість територій України в липні, було зіпсовано урожай вітчизняної картоплі. Аграрії скаржаться на низький врожай і погану якість коренеплодів.

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    Теги: експорт імпорт продукти Саудівська Аравія Україна урожай
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    Які країни найбільше споживають українську курятину: дані митниці