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    Експерти прогнозують дефіцит картоплі восени. Запасатися треба вже зараз

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    Цього року картопля почала псуватися ще у землі - Експерти прогнозують дефіцит картоплі восени. Запасатися треба вже зараз
    Цього року картопля почала псуватися ще у землі
    Фото Саніслава Груздєва, glavcom.ua

    Аграрії скаржаться на низький врожай і погану якість конеплодів

    Через зливи, які накрили більшість територій України в липні, було зіпсовано урожай вітчизняної картоплі. Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

    Значна кількість цьогорічного врожаю виросла дрібною – не більше 30 міліметрів у діаметрі, і якщо в минулі роки такі корнеплоди віддавали на крохмаль чи згодовували худобі, цього року її змушені постачати на ринок.

    За даними експертів, поточна ситуація ще не встигла вплинути на вартість картоплі у бік збільшення, навіть навпаки, через те, що картопля має низьку якість і псується, фермери змушені опускати ціни на неї.

    Однак вже восени імовірність помітного зростання цін на картоплю є досить високою.

    Найближчими тижнями почнеться збір пізніх сортів картоплі у північних регіонах країни. На ці врожаї покладають великі сподівання відчизняні фермери. Після завершення цьогорічного збору врожаю стане відомо, чи вистачить української картоплі в цьому році або все ж таки доведеться докуповувати імпортну. Це також може викликати зростання цін

    Нагадаємо, виробники картоплі можуть отримати безповоротну компенсацію до 50 % на будівництво картоплесховищ, цехів та створення комфортних умов ринку.

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    Теги: аграрії урожай овочі
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    Експерти прогнозують дефіцит картоплі восени. Запасатися треба вже зараз