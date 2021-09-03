Експерти прогнозують дефіцит картоплі восени. Запасатися треба вже зараз

Цього року картопля почала псуватися ще у землі

Аграрії скаржаться на низький врожай і погану якість конеплодів

Через зливи, які накрили більшість територій України в липні, було зіпсовано урожай вітчизняної картоплі. Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Значна кількість цьогорічного врожаю виросла дрібною – не більше 30 міліметрів у діаметрі, і якщо в минулі роки такі корнеплоди віддавали на крохмаль чи згодовували худобі, цього року її змушені постачати на ринок.

За даними експертів, поточна ситуація ще не встигла вплинути на вартість картоплі у бік збільшення, навіть навпаки, через те, що картопля має низьку якість і псується, фермери змушені опускати ціни на неї.

Однак вже восени імовірність помітного зростання цін на картоплю є досить високою.

Найближчими тижнями почнеться збір пізніх сортів картоплі у північних регіонах країни. На ці врожаї покладають великі сподівання відчизняні фермери. Після завершення цьогорічного збору врожаю стане відомо, чи вистачить української картоплі в цьому році або все ж таки доведеться докуповувати імпортну. Це також може викликати зростання цін

Нагадаємо, виробники картоплі можуть отримати безповоротну компенсацію до 50 % на будівництво картоплесховищ, цехів та створення комфортних умов ринку.

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