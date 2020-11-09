Україна за 10 місяців втратила майже 10% імпорту через пандемію
У рік кризи товарообіг України скорочується
Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-жовтні 2020 року склав 82,673 млрд доларів. Про це свідчать дані митної статистики України.
За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за перші десять місяців 2020 року склав 39,636 млрд доларів, що на 5% менше, ніж у минулому році, імпорт скоротився на 12% до 43,077 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 3,401 млрд доларів.
Експорт продовольства за січень-жовтень 2020 року скоротився 2% до 17,603 млрд доларів, експорт металів скоротився на 15% до 7,526 млрд доларів.
Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 33% до 6,350 млрд доларів.
Нагадаємо, що Держмитслужба назвала топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції.