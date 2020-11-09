  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Україна за 10 місяців втратила майже 10% імпорту через пандемію

    • Розсилка
    &nbsp;Це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року (90,680 млрд доларів) - Україна за 10 місяців втратила майже 10% імпорту через пандемію
     Це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року (90,680 млрд доларів)

    У рік кризи товарообіг України скорочується

    Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-жовтні 2020 року склав 82,673 млрд доларів. Про це свідчать дані митної статистики України.

    За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за перші десять місяців 2020 року склав 39,636 млрд доларів, що на 5% менше, ніж у минулому році, імпорт скоротився на 12% до 43,077 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 3,401 млрд доларів.

    Експорт продовольства за січень-жовтень 2020 року скоротився 2% до 17,603 млрд доларів, експорт металів скоротився на 15% до 7,526 млрд доларів.

    Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 33% до 6,350 млрд доларів.

    screenshot_1_3694
    Експорт продовольства за січень-жовтень 2020 року скоротився 2%

    Нагадаємо, що Держмитслужба назвала топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції.

    експорт імпорт Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies