Україна за 10 місяців втратила майже 10% імпорту через пандемію

Це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року (90,680 млрд доларів)

У рік кризи товарообіг України скорочується

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-жовтні 2020 року склав 82,673 млрд доларів. Про це свідчать дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за перші десять місяців 2020 року склав 39,636 млрд доларів, що на 5% менше, ніж у минулому році, імпорт скоротився на 12% до 43,077 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 3,401 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-жовтень 2020 року скоротився 2% до 17,603 млрд доларів, експорт металів скоротився на 15% до 7,526 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 33% до 6,350 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-жовтень 2020 року скоротився 2%

Нагадаємо, що Держмитслужба назвала топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції.