Україна закуповує в Росії під час війни навіть морозиво

Україна закуповує в Росії під час війни навіть морозиво
В першому кварталі Україна закупила в РФ морозива майже на 700 тисяч доларів
У січні-березні 2021 року Росія експортувала 5,6 тис. тонн морозива, що на 13% більше аналогічного торішнього періоду. Експортна виручка збільшилася на 61% до $14 млн, повідомляє ФДБУ «Агроекспорт» при Мінсільгоспу РФ.
Зростання переважно обумовлене збільшенням відвантажень в країни далекого зарубіжжя. Основним драйвером стали поставки морозива до США, які виросли в 3,7 рази до 1,9 тис. тонн на суму 4,7 млн дол. Експорт цієї продукції до США розвивається впродовж останніх років, і на початку 2021 року цю країна вийшла в лідери серед покупців російського морозива.
На другому місці серед імпортерів перебуває Китай, що наростив ввезення на 43% до 576 тонн в фізичному вираженні і на 66% до 2,6 млн дол. у вартісному. У березні 2021 року Китай в черговий раз розширив список російських постачальників морозива, в результаті чого на поточний момент, згідно з даними Россільгоспнагляду, право експорту мають 48 підприємств.
Фізичний обсяг експорту в Казахстан в січні-лютому скоротився на 57% до 986 тонн, вартісний - на 17% до 2 млн дол. У результаті зараз Казахстан займає 3 місце серед покупців російського морозива.
Також в топ-5 імпортерів входять Монголія і Україна – традиційні покупці російського морозива в останні роки. Відвантаження в Монголію склали 559 тонн (+ 54%) на суму 1,4 млн дол. (+ 74%), в Україну - 260 тонн (+ 24%) вартістю 692 тис. дол. (+ 31%).
Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський підтримав введення обмежень на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі і звернувся з відповідним дорученням до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Також Зеленський доручив Секретарю РНБО Олексію Данілову залучили раду експертів і винести проекти рішень щодо імпорту електроенергії з Росії і Білорусі на найближче засідання РНБО з енергетичних питань.
Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.19 березня на пленарному засіданні Верховної Ради України виступив президент Литви Гітанас Наусєда. Він закликав Україну припинити купувати електроенергію в Білорусі.