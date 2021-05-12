Україна закуповує в Росії під час війни навіть морозиво

В першому кварталі Україна закупила в РФ морозива майже на 700 тисяч доларів

У січні-березні 2021 року Росія експортувала 5,6 тис. тонн морозива, що на 13% більше аналогічного торішнього періоду. Експортна виручка збільшилася на 61% до $14 млн, повідомляє ФДБУ «Агроекспорт» при Мінсільгоспу РФ.

Зростання переважно обумовлене збільшенням відвантажень в країни далекого зарубіжжя. Основним драйвером стали поставки морозива до США, які виросли в 3,7 рази до 1,9 тис. тонн на суму 4,7 млн дол. Експорт цієї продукції до США розвивається впродовж останніх років, і на початку 2021 року цю країна вийшла в лідери серед покупців російського морозива.

На другому місці серед імпортерів перебуває Китай, що наростив ввезення на 43% до 576 тонн в фізичному вираженні і на 66% до 2,6 млн дол. у вартісному. У березні 2021 року Китай в черговий раз розширив список російських постачальників морозива, в результаті чого на поточний момент, згідно з даними Россільгоспнагляду, право експорту мають 48 підприємств.

Фізичний обсяг експорту в Казахстан в січні-лютому скоротився на 57% до 986 тонн, вартісний - на 17% до 2 млн дол. У результаті зараз Казахстан займає 3 місце серед покупців російського морозива.

Також в топ-5 імпортерів входять Монголія і Україна – традиційні покупці російського морозива в останні роки. Відвантаження в Монголію склали 559 тонн (+ 54%) на суму 1,4 млн дол. (+ 74%), в Україну - 260 тонн (+ 24%) вартістю 692 тис. дол. (+ 31%).

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський підтримав введення обмежень на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі і звернувся з відповідним дорученням до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Також Зеленський доручив Секретарю РНБО Олексію Данілову залучили раду експертів і винести проекти рішень щодо імпорту електроенергії з Росії і Білорусі на найближче засідання РНБО з енергетичних питань.

Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.