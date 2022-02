Генсек НАТО: ризик нападу Росії на Україну зростає

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що ризик нового нападу Російської Федерації на Україну підвищується попри намагання Заходу розв'язати питання дипломатичним шляхом. Про це Столтенберг заявив в етері американського телеканалу CNN.

Столтенберг заявив, що Кремль продовжує погрожувати військовою ескалацією, якщо НАТО не погодиться з вимогами «гарантій безпеки».

«Визначеності немає, ми спостерігаємо тривале військове нарощування: все більше і більше сил, військові шпиталі та логістику. Тому час на попередження зменшується, а ризик атаки зростає. Також ми бачимо загрозливу риторику від Росії, яка говорить, що якщо ми не погодимось на її вимоги, станеться те, що вони називають військово-технічними наслідками», – сказав він.

Окрім цього, генсек НАТО нагадав, що РФ вже застосовувала збройну агресію проти України.

«І ми вже маємо історію використання Росією сили проти України. Тож якщо скласти все це разом, можна казати про існування небезпеки. Але ми продовжуємо працювати над політичним вирішенням ситуації, – зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО вкотре наголосив, що не може бути сумніву, що саме Росія є агресором та створює конфліктну ситуацію, адже саме ця країна окупувала півострів Крим та контролює частину Донецької та Луганської областей.

У відповідь на запитання чи погоджується НАТО з оцінками президента Франції Емманюеля Макрона щодо результатів перемовин з президентом РФ Путіним щодо спільного бачення у деяких питаннях та можливої ескалації очільника Кремля, Столтенберг зауважив, що «ще зарано давати оцінку того, чи справді російська сторона хоче сісти за стіл перемовин».

Столтенберг з 2014 року є генеральним секретарем НАТО. Невдовзі він покине займану посаду і в найближчі шість років очолюватиме Національний банк Норвегії.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg says the risk of a Russian invasion of Ukraine is "going up" amid a frantic diplomatic effort to avoid war pic.twitter.com/YsvJf8Rfkw