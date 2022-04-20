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    Економіка та фінанси

    Японія збільшує обсяг екстрених позик для України

    Японія збільшує обсяг екстрених позик для України
    фото з відкритих джерел

    Кошти направлять на підтримку економіки України

    Японія пообіцяла збільшити суму кредитів для України зі $100 млн до $300 млн. Про це заявив прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда, передає Finclub.

    Кісіда зазначив, що «підтримка економіки України є невідкладним завданням».

    Раніше міністр оборони Японії Нобуо Кісі пообіцяв, що Токіо надасть Україні маски та одяг, здатні захистити від хімічної зброї, а також безпілотні літальні апарати. Вантажі буде відправлено комерційними рейсами, щойно вони будуть готові, додав він.

    Нагадаємо, у лютому Японія заявила, що готова надати Україні екстрений кредит на суму щонайменше $100 млн.

    У середині квітня з’явилося повідомлення, що уряд Японії виділяє Україні фінансову допомогу розміром 13 млрд єн, це еквівалентно понад 3 млрд грн.

    Теги: росія окупанти кредит Японія війна Україна окупація #stoprussia
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    Японія збільшує обсяг екстрених позик для України