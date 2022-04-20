НАТО може підключитися до евакуації людей із Маріуполя

США очікують, що РФ дозволить безпечне виведення цивільних і поранених військових із Маріуполя

Країни-члени НАТО можуть бути залучені до зусиль щодо безпечного виведення цивільного населення й поранених із оточеного російськими військами Маріуполя. Про це сказала телеканалу CNN заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.

«Була певна надія, що росіяни можуть дозволити безпечне виведення цивільних і поранених військових з Маріуполя», - сказала вона.

За її словами, якщо таке станеться, «в цьому будуть задіяні союзники по НАТО».

Нуланд не уточнила, як саме Альянс може бути залучений до виведення людей із Маріуполя. Вона зауважила, що такі домовленості «неодноразово зривалася», і зрештою, за її словами, саме росіяни повинні забезпечити дозвіл для безпечного виведення людей.

Нуланд додала, що ситуація в Маріуполі свідчить про «жорстокість цієї війни» і воєнні злочини, які чинить Путін.

Нагадаємо, сьогодні полк «Азов» опублікував відео із Маріуполя – міста у ворожій облозі, захисники якого стримують наступ російських окупантів уже більше місяця. На кадрах видно тіла загиблих українців. Деякі з них лежать біля автомобілів, деякі – просто на землі.

Командир 36 бригади морпіхів, яка також боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі. Він зазначив, що це може бути його останньою заявою, адже в захисників «залишилося лише кілька днів, а то й годин».

На сьогодні Україна попередньо домовилася про гуманітарний коридор з Маріуполя для жінок, дітей і людей похилого віку. Увесь час окупанти не тільки тримали місто в блокаді, а й заважали централізованій евакуації. Виїзд був можливий тільки приватним транспортом, і то не щодня.

Водночас радник керівника Офісу президента Олексій Арестович назвав шість речей, необхідних для деблокади Маріуполя.