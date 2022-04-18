Україна бере в Японії 13 млрд єн

Кошти необхідні для фінансування першочергових потреб нашої країни

Кабінет Міністрів домовився з Японією про залучення допомоги у 13 млрд єн. Про це йдеться у повідомленні Кабміну.

«На засіданні уряду оформили домовленості з урядом Японії щодо залучення допомоги у розмірі 13 млрд єн. Це пільгові кошти для фінансування першочергових потреб нашої країни та українського народу», – сказано у повідомленні.

Крім того, зазначається, що Міністерство фінансів також підписало угоду з урядом Канади про залучення 500 млн канадських доларів.

«Переговори про допомогу ведемо на всіх рівнях та з усіма, хто може і готовий допомогти», – підсумували у Кабміні.

Нагадаємо, що наприкінці березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення державних зовнішніх запозичень у 2022 році. Україна планує залучити у Французького агентства розвитку кредит, який перевищуватиме 300 млн євро. Позика береться на 15 років під 1,04% річних.