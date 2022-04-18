  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Україна бере в Японії 13 млрд єн

    Україна бере в Японії 13 млрд єн
    фото з відкритих джерел

    Кошти необхідні для фінансування першочергових потреб нашої країни

    Кабінет Міністрів домовився з Японією про залучення допомоги у 13 млрд єн. Про це йдеться у повідомленні Кабміну.

    «На засіданні уряду оформили домовленості з урядом Японії щодо залучення допомоги у розмірі 13 млрд єн. Це пільгові кошти для фінансування першочергових потреб нашої країни та українського народу», – сказано у повідомленні.

    Крім того, зазначається, що Міністерство фінансів також підписало угоду з урядом Канади про залучення 500 млн канадських доларів.

    «Переговори про допомогу ведемо на всіх рівнях та з усіма, хто може і готовий допомогти», – підсумували у Кабміні.

    Нагадаємо, що наприкінці березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення державних зовнішніх запозичень у 2022 році. Україна планує залучити у Французького агентства розвитку кредит, який перевищуватиме 300 млн євро. Позика береться на 15 років під 1,04% річних.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна бере в Японії 13 млрд єн