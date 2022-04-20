Окупаційна влада Криму «позбавила» нагород і почесних звань відомих українців

У немилість потрапили український боксер Олександр Усик, співачка Злата Огневич, а також перший і другий президенти України Леонід Кравчук і Леонід Кучма

Рішення ухвалено через «дискредитацію Російської Федерації чи Криму»

Підконтрольний Росії парламент Криму «позбавив» відзнак Автономної Республіки Крим сімох відомих українців, серед яких український боксер Олександр Усик, співачка Злата Огневич, а також перший і другий президенти України Леонід Кравчук і Леонід Кучма. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Також нагород було позбавлено екскомандувача Національної гвардії України Миколу Балана, колишнього командувача ВМС України Ігоря Воронченка, а також голову Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України, ексголову Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергія Куніцина.

Як пояснив російський глава парламенту Криму Володимир Константинов, українці позбавлені нагород і почесних звань через «дискредитацію Російської Федерації чи Криму».

Наразі вже є реакція колишнього голови Севастопольської міської держадміністрації, ексголови Радміну АРК Сергія Куніцина. Він назвав «низькопробними людішками» представників російської влади Криму, які «позбавили» його відзнаки за «русофобію».

«Мене це зовсім не цікавить. Тому що вони вже позбавляли мене звання почесного громадянина Красноперекопська, яким я керував 10 років і міська рада надала мені це звання. (Позбавили звання – «Главком») почесного громадянина Керчі. Ми з Леонідом Даниловичем Кучмою стільки для Керчі зробили, що ніхто не зробив. І 300 кілометрів газопроводу (зробили), тролейбуси запустили, яких там ніколи не було. І газифікували всю Керч. І переправу поромну, яка 12 років не працювала», – сказав Куніцин.

Він зазначив, що отримав у Криму відзнаку «За вірність обов'язку» за те, що його футбольний клуб «Таврія» (Сімферополь) завоював Кубок України у 2010 році.

Як повідомляв «Главком», з’явився повний список українських артистів, журналістів і митців, яким Москва заборонила вʼїзд терміном на 50 років за критичне ставлення до дій Росії, яка 24 лютого розпочала неспровоковану війну проти України.

До переліку увійшла 31 людина. Серед них – телеведучі Дмитро Комаров («Світ Навиворіт»), Микола Серга і Андрій Бедняков («Орел і решка»), музиканти Макс Барських, Святослав Вакарчук, Олексій Потапенко та Анастасія Каменських, Світлана Лобода, Дмитро Монатік, Андрій Данилко, Тіна Кароль та інші.