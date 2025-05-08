З початку року ДТЕК ввів в роботу пʼять вугільних лав для забезпечення ТЕС паливом

У квітні ДТЕК ввів в роботу дві вугільні лави для забезпечення стабільного вуглевидобутку

З початку 2025 року шахтарі ДТЕК ввели в роботу пʼять вугільних лав, щоб теплоелектростанції були забезпечені вугіллям. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

В ньому зазначається, що для підготовки теплової генерації до літніх піків споживання та наступного опалювального сезону, з початку року шахтарі ДТЕК «Енерго» вже ввели в роботу 5 нових лав. Дві з них – у квітні.

«Наша задача залишається незмінною – робити все для надійнішої роботи енергосистеми. Розуміємо, що особливо влітку, а потім і під час наступного опалювального сезону, робота теплової генерації традиційно буде дуже затребувана. Видобуток палива для її потреб вимагає ретельного планування та послідовності в усіх процесах. Запуск нових лав – це основа для видобутку, відповідно, надійної роботи генеруючих потужностей, особливо в піки споживання», – розповів генеральний директор ДТЕК «Енерго» Олександр Фоменко.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року інвестиції ДТЕК Ріната Ахметова в український вуглевидобуток склали 7,5 млрд грн, за останні три роки (2022-2024) – 18 млрд грн.