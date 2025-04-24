Центр Разумкова: Стабільність енергосистеми влітку може залежати від перегляду прайс-кепів

Омельченко: Щоб мінімізувати ризики для енергосистеми влітку, слід переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії

Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми влітку необхідно переглянути чинну модель регулювання ринку електроенергії, зокрема – цінові обмеження. Про це заявив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова в ефірі ТРК «Київ».

На думку експерта, одним із ключових факторів, що впливатиме на стабільність енергопостачання влітку, стане зменшення потужностей через планові ремонти на атомних електростанціях.

«Це там дійсно може бути виведено практично всі блоки, але вони почергово будуть виводитися і одночасно влітку, а це означає, що понад 3 гігавати в нас не буде додатково в системі», – пояснив Омельченко.

За його словами, додаткове навантаження може створити спека, яка різко збільшує споживання електроенергії.

Ще одним вагомим ризиком він назвав російські обстріли енергетичної інфраструктури.

На цьому тлі особливо критичною є можливість імпорту електроенергії з Європи. Втім, на думку Омельченка, чинні цінові обмеження заважають ефективно використовувати європейський ресурс.

«У нас все ж таки є обмеження ціни, адміністративне обмеження ціни на ринку і так звані прайс-кепи, і це не дозволяє повністю розкрити імпортний потенціал в той час, коли нам потрібна електрична енергія, тобто коли є дефіцит», – наголосив експерт.

Раніше віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець заявив, що ринок електроенергії в Україні продовжує накопичувати борги через хибні регуляторні рішення та втручання держави в цінове регулювання.