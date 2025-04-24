Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Центр Разумкова: Стабільність енергосистеми влітку може залежати від перегляду прайс-кепів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Центр Разумкова: Стабільність енергосистеми влітку може залежати від перегляду прайс-кепів
На думку Омельченка, чинні цінові обмеження заважають ефективно використовувати європейський ресурс
фото: depositphotos.com

Омельченко: Щоб мінімізувати ризики для енергосистеми влітку, слід переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії

Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми влітку необхідно переглянути чинну модель регулювання ринку електроенергії, зокрема – цінові обмеження. Про це заявив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова в ефірі ТРК «Київ». 

На думку експерта, одним із ключових факторів, що впливатиме на стабільність енергопостачання влітку, стане зменшення потужностей через планові ремонти на атомних електростанціях.

«Це там дійсно може бути виведено практично всі блоки, але вони почергово будуть виводитися і одночасно влітку, а це означає, що понад 3 гігавати в нас не буде додатково в системі», – пояснив Омельченко.

За його словами, додаткове навантаження може створити спека, яка різко збільшує споживання електроенергії.

Ще одним вагомим ризиком він назвав російські обстріли енергетичної інфраструктури.

На цьому тлі особливо критичною є можливість імпорту електроенергії з Європи. Втім, на думку Омельченка, чинні цінові обмеження заважають ефективно використовувати європейський ресурс.

«У нас все ж таки є обмеження ціни, адміністративне обмеження ціни на ринку і так звані прайс-кепи, і це не дозволяє повністю розкрити імпортний потенціал в той час, коли нам потрібна електрична енергія, тобто коли є дефіцит», – наголосив експерт.

Раніше віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець заявив, що ринок електроенергії в Україні продовжує накопичувати борги через хибні регуляторні рішення та втручання держави в цінове регулювання.

Читайте також:

Теги: спека електроенергія енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Торік США імпортували з Камбоджі, В’єтнаму, Малайзії та Таїланду сонячного обладнання на суму $12,9 млрд
США вдарили рекордними митами на імпорт сонячних панелей по чотирьох країнах
22 квiтня, 15:21
У Києві 22 квітня очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря до +24°С
22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи: прогноз синоптикині
21 квiтня, 15:18
Внаслідок аварії було знеструмлено також енергосистему самопроголошеної республіки Абхазія
Блекаут у Грузії залишив без електропостачання більшість регіонів
19 квiтня, 12:27
Відключення світла можуть повернутися влітку: названо причину
Відключення світла можуть повернутися влітку: названо причину
19 квiтня, 06:13
Буславець наголосила, що однією з ключових причин накопичення боргів є наявність категорії хронічних неплатників, яких не можна відключити
Хронічні борги руйнують ринок електроенергії та блокують інвестиції – ексміністерка
11 квiтня, 12:29
У години дефіциту Україна не користується можливостями на імпорт електроенергії на повну потужність
Через цінові обмеження Україна не може повноцінно імпортувати електрику – «Центр Разумкова»
10 квiтня, 15:26
Україні треба збільшувати потужності вітроенергетики – «Укренерго»
Україні треба збільшувати потужності вітроенергетики – «Укренерго»
7 квiтня, 17:01
Український лідер вважає, що якби російський диктатор не порушував обіцянок, то давно б вдалося досягнути припинення вогню
Усі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами – президент
4 квiтня, 21:29
Генштаб спростовує чергові звинувачення РФ в ударах по енергетиці
Чи завдавала Україна ударів по енергетичних об’єктах РФ? Роз'яснення Генштабу
27 березня, 16:43

Економіка

Центр Разумкова: Стабільність енергосистеми влітку може залежати від перегляду прайс-кепів
Центр Разумкова: Стабільність енергосистеми влітку може залежати від перегляду прайс-кепів
Американська торгівельна палата розкритикувала тарифні маніпуляції «Укрзалізниці»
Американська торгівельна палата розкритикувала тарифні маніпуляції «Укрзалізниці»
Штрафи за якість газу стримують розвиток вітчизняного видобутку – депутатка
Штрафи за якість газу стримують розвиток вітчизняного видобутку – депутатка
Українці можуть здобути вищу освіту за кошт ваучерів від служби зайнятості. Як це працює?
Українці можуть здобути вищу освіту за кошт ваучерів від служби зайнятості. Як це працює?
Через маніпуляції з тарифами та маршрутами «Укрзалізниця» може втратити клієнтів – EBA
Через маніпуляції з тарифами та маршрутами «Укрзалізниця» може втратити клієнтів – EBA
«Довгі переговори вдень і вночі». Зеленський прокоментував роботу над угодою про копалини
«Довгі переговори вдень і вночі». Зеленський прокоментував роботу над угодою про копалини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
33K
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
22K
Обшуки в ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: з'явилися нові деталі
20K
ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
14K
У столичній багатоповерхівці зірвався ліфт з людиною всередині

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua