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Як працює сонячна електростанція: простими словами про складні технології

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Як працює сонячна електростанція: простими словами про складні технології
Як генерується електроенергія та чим відрізняються різні типи станцій
фото: depositphotos.com

На відміну від мережевих автономні СЕС не мають підключення до електромережі

Сонячна електростанція (СЕС) перетворює енергію сонця в електричну та здатна повністю або частково покривати споживання як приватного будинку, так і підприємства. Експерти Yasno розповіли як працює СЕС та відбувається процес генерації.

Основними компонентами будь-якої СЕС є фотоелектричні панелі та інвертор. Панелі складаються з безлічі елементів, що містять напівпровідниковий матеріал. Коли на них потрапляє сонячне світло, відбуваються складні фізико-хімічні реакції, у результаті чого генерується постійний електричний струм.

Далі інвертор перетворює його у змінний струм, який використовується для живлення будинку чи підприємства, а також для передачі в енергосистему.

Саме за таким принципом працюють мережеві СЕС: вони виробляють електроенергію для потреб об'єкта, а надлишкові кВт∙год можуть відпускати у мережу за «зеленим» тарифом чи механізмом самовиробництва.

Взимку, при похмурій погоді або з інших причин нестачу електроенергії навпаки можна докуповувати із зовнішньої мережі.

На відміну від мережевих автономні СЕС не мають підключення до електромережі. Такі установки обладнані акумуляторними батареями, в яких може накопичуватися і зберігатися згенерований обсяг.

Між сонячною панеллю та батареєю встановлюється контролер, який регулює процес зарядки та захищає акумулятор від надмірного перезаряджання.

Накопичувальними батареями також оснащені СЕС гібридного типу, які поєднують обладнання мережевої та автономної СЕС. Гібридні станції виробляють електроенергію для потреб будинку чи підприємства, накопичують її в акумуляторах, а після їх повної зарядки спрямовують надлишковий обсяг в енергосистему.

Важливими складовими СЕС також є підтримуюча конструкція, кабелі, вузол обліку з двонаправленим лічильником, а також система моніторингу, яка у режимі реального часу відстежує виробництво електроенергії та може сповістити про технічний збій.

Нагадаємо, що група вчених з Індії розробила новий метод, що використовує технологію штучного інтелекту для прогнозування роботи сонячних електростанцій.

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Теги: енергетика електроенергія

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