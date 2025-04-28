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Банки не хочуть фінансувати зелену енергетику в Україні через боргову кризу на енергоринку – інвестори

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Банки не хочуть фінансувати зелену енергетику в Україні через боргову кризу на енергоринку – інвестори

Борги за зелену генерацію блокують отримання кредитів на нові електростанції – інвестори

Борги держави за зелену електроенергію в Україні і відсутність плану їх погашення заважають отриманню банківських кредитів на будівництво нових електростанцій. Про це заявила Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства.

«Банки не дуже зацікавлені фінансувати проєкти, де держава буде купувати електроенергію у новозбудованих станцій», – сказала Верещинська.

Вона зазначила, що великим питанням для актуальних та майбутніх інвесторів є саме питання боргів на ринку електроенергії, яке досі не вирішене.

«Зелені виробники стикнулися з цим безпосередньо. Держава досі боргує і досі немає дорожньої карти, яка б показувала, що держава готова працювати з погашенням цих боргів», – додала Верещинська.

За її словами, додатковим чинником, які ускладнюють залучення нових інвестицій в енергетику, є те, що лібералізація ринку електроенергії відбувається не достатньо швидко, а також через цінові обмеження, які впливають на умови ведення бізнесу.

Нагадаємо, в ДП «Гарантований покупець» повідомили, що заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел наразі складає 22 млрд грн.

На думку нардепа Олексія Кучеренка, енергетичному ринку України необхідні пропозиції, які можуть лягти в основу комплексного компромісу між усіма учасниками. Йдеться про створення дорожньої карти, яка врегулює системні технічні та фінансові проблеми і дозволить стабілізувати ситуацію з боргами на ринку.

Теги: альтернативна енергетика інвестиції

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