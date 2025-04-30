Китайські інвестори влаштували рекордний відтік акцій із Гонконгу

Китайці продали акцій на суму 18,1 млрд. гонконгських доларів

Китайські інвестори продали рекордну кількість акцій у Гонконгу, скоротивши свої позиції після зростання на тлі надій на ослаблення торгової напруги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними Bloomberg, вони продали акції на чисту суму в 18,1 млрд. гонконгських доларів ($2,3 млрд.), що стало найбільшим відпливом коштів з моменту рекорду, встановленого в лютому 2021 року.

Незважаючи на тиск продажів, індекс Hang Seng China Enterprises зріс на 2,1%. Цей відтік коштів різко контрастує із хвилею покупок китайськими інвесторами з початку цього року.

Як пише Bloomberg, це різка зміна на тлі активних покупок китайськими інвесторами цього року, які підтримали ринок після шоку від тарифів, запроваджених президентом США Дональдом Трампом 2 квітня.

«Ймовірно, йдеться про фіксацію прибутку, оскільки продаж був дуже активним у квітні навіть на тлі торгової напруги. Із ослабленням торгової напруженості можуть послабшати й очікування на девальвацію валюти, тому необхідність в інвестиціях в активи Гонконгу знижується», – сказав Марвін Чен, стратег Bloomberg Intelligence.

Нагадаємо, китайський уряд розглядає призупинення 125% мита на деякі американські товари. За словами джерел, влада розглядає скасування додаткових мит на медобладнання і деякі промислові хімікати, такі як етан.