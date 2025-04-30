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Китайські інвестори влаштували рекордний відтік акцій із Гонконгу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Китайські інвестори влаштували рекордний відтік акцій із Гонконгу
Китайські інвестори розпродають акції Гонконгу
фото із відкритих джерел

Китайці продали акцій на суму 18,1 млрд. гонконгських доларів

Китайські інвестори продали рекордну кількість акцій у Гонконгу, скоротивши свої позиції після зростання на тлі надій на ослаблення торгової напруги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними Bloomberg, вони продали акції на чисту суму в 18,1 млрд. гонконгських доларів ($2,3 млрд.), що стало найбільшим відпливом коштів з моменту рекорду, встановленого в лютому 2021 року.

Незважаючи на тиск продажів, індекс Hang Seng China Enterprises зріс на 2,1%. Цей відтік коштів різко контрастує із хвилею покупок китайськими інвесторами з початку цього року. 

Як пише Bloomberg, це  різка зміна на тлі активних покупок китайськими інвесторами цього року, які підтримали ринок після шоку від тарифів, запроваджених президентом США Дональдом Трампом 2 квітня.

«Ймовірно, йдеться про фіксацію прибутку, оскільки продаж був дуже активним у квітні навіть на тлі торгової напруги. Із ослабленням торгової напруженості можуть послабшати й очікування на девальвацію валюти, тому необхідність в інвестиціях в активи Гонконгу знижується», – сказав Марвін Чен, стратег Bloomberg Intelligence.

Нагадаємо, китайський уряд розглядає призупинення 125% мита на деякі американські товари. За словами джерел, влада розглядає скасування додаткових мит на медобладнання і деякі промислові хімікати, такі як етан.

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Теги: економіка інвестиції Китай Гонконг фінанси

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