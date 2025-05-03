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Гендиректор ДТЕК оцінив угоду про копалини з американцями

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Гендиректор ДТЕК оцінив угоду про копалини з американцями
Угодою про копалини Україна прискорить інвестиції в енергетику – Тімченко
фото: epravda.com.ua

Угода про копалини допоможе прискорити інвестиції в енергетику України – гендиректор ДТЕК Тімченко для FOX

Угодою про корисні копалини Україна зможе прискорити приватні інвестиції у свій енергетичний сектор. Про це в коментарі американському виданню FOX Business повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. 

«Інвестиційний фонд з відновлення України, створений спільно зі Сполученими Штатами, – це важливий крок уперед на шляху відновлення країни після війни. Це сильний сигнал для світу: Україна відкрита для бізнесу. Ця угода створює основу для пришвидшення приватних інвестицій в енергетичний сектор, який має одні з найбільших нерозроблених резервів у Європі», – сказав він.

Зазначається, що Тімченко прибув до Вашингтону за кілька тижнів до підписання угоди, щоб провести переговори з високопосадовцями США щодо потенціалу України у сфері нерозроблених ресурсів – особливо запасів нафти й газу на заході країни.

Гендиректор ДТЕК вважає, що враховуючи досвід роботи з американськими компаніями є всі передумови для розширення приватних інвестицій в Україну за підтримки американських установ.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова домовився з американською GE Vernova про будівництво першої в Україні цифрової підстанції.

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Теги: інвестиції ДТЕК корисні копалини переговори

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