Гендиректор ДТЕК оцінив угоду про копалини з американцями

Угода про копалини допоможе прискорити інвестиції в енергетику України – гендиректор ДТЕК Тімченко для FOX

Угодою про корисні копалини Україна зможе прискорити приватні інвестиції у свій енергетичний сектор. Про це в коментарі американському виданню FOX Business повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

«Інвестиційний фонд з відновлення України, створений спільно зі Сполученими Штатами, – це важливий крок уперед на шляху відновлення країни після війни. Це сильний сигнал для світу: Україна відкрита для бізнесу. Ця угода створює основу для пришвидшення приватних інвестицій в енергетичний сектор, який має одні з найбільших нерозроблених резервів у Європі», – сказав він.

Зазначається, що Тімченко прибув до Вашингтону за кілька тижнів до підписання угоди, щоб провести переговори з високопосадовцями США щодо потенціалу України у сфері нерозроблених ресурсів – особливо запасів нафти й газу на заході країни.

Гендиректор ДТЕК вважає, що враховуючи досвід роботи з американськими компаніями є всі передумови для розширення приватних інвестицій в Україну за підтримки американських установ.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова домовився з американською GE Vernova про будівництво першої в Україні цифрової підстанції.