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Український газовий ринок потребує прозорих правил і адаптації до європейських стандартів – ексміністерка енергетики

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Український газовий ринок потребує прозорих правил і адаптації до європейських стандартів – ексміністерка енергетики
Український ринок газу поки що не інтегрований у європейський
фото: depositphotos.com

Інтеграція в європейський газовий ринок – ключ до інвестицій в Україну, – Буславець

Інвестори не готові вкладати в український газовидобуток, якщо не буде зрозумілих правил гри, захисту капіталу та прозорої цінової політики, наближеної до умов на європейських ринках. Про це заявила заслужена енергетикиня України, кандидатка технічних наук, міністерка енергетики України в 2020 році Ольга Буславець. 

«Розумієте, для будь-яких інвестицій потрібні зрозумілі правила гри і захист цих інвестицій. Ну, і, звичайно, в умовах війни, щоб були якісь воєнні ризики, покривалися якимось страхуванням. Ці обов'язкові передумови для інвестицій», – зазначила Буславець.

За її словами, український ринок газу поки що не інтегрований у європейський, а внутрішня цінова політика залишається закритою й обмеженою для зовнішніх учасників.

«Поки що ми маємо ситуацію, коли наш ринок газу, він все ж таки відокремлений від умов ринку європейського. У нас ціни не формуються, як на європейських ринках. Бо у нас ринок закритий», – пояснила ексміністерка.

Вона також наголосила, що державне регулювання та участь одного гравця суттєво впливають на формування ціни.

«Що видобувалось, викуповувалось на біржі, але ж тим же «Нафтогазом». І це зумовлювало певну цінову кон'юнктуру на цьому ринку. І вона дуже часто відрізнялась», – сказала Буславець.

Такі умови, на її думку, унеможливлюють прогнозування прибутків і стримують потенційних інвесторів.

«Тому інвесторам, які потенційно мали вкладати сюди кошти, звичайно, дуже важко прорахувати, а що ж вони будуть мати, а чи повернуть вони ці кошти, і як це буде», – підсумувала вона.

Раніше директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко заявив, що Україна має стати частиною газового ринку Європи, щоб українські споживачі могли купувати газ на власній біржі.

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Теги: ринок Україна газ енергетика електроенергія

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Економіка

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