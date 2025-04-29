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Володимир Зеленський Президент України

Нам потрібна більша безпекова співпраця – виступ Президента на саміті Триморʼя

glavcom.ua
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Володимир Зеленський виступає на Ініціативі трьох морів
фото: president.gov.ua

«Ми всі хочемо, щоб Європа та США залишалися сильними партнерами»

Шановні колеги, пані та панове президенти!

Шановні учасники саміту!

Чудово, що формат Тримор’я працює. І я вірю: з урахуванням усього, що відбувається навколо, у нас буде ще більше причин залишатися єдиними та співпрацювати.

Ми всі щойно побачили, що сталося з нашими друзями в Іспанії та Португалії – серйозна енергетична криза. Обидві країни були на межі блекауту. На щастя, їм вдалося відновити більшість електропостачання. Але сам факт того, що такий масштабний збій може статися, – це виклик. Виклик, на який ми маємо відповісти. І відповісти разом.

Учора я говорив із Прем’єр-міністром Іспанії про ситуацію та можливу допомогу. Українські фахівці мають унікальний досвід у захисті та відновленні енергопостачання. Війна навчила нас багатьох речей: не лише того, як відновлюватися після російських ракет і бомб, а і як протистояти кібератакам та іншим загрозам. Україна має унікальні знання та досвід, і ми готові ними ділитися.

Особливо зараз, коли енергетика, імовірно, буде однією з перших цілей у нашому регіоні. На жаль, Росія й досі поруч, і ми не бачимо жодних реальних змін у її поведінці. Отже, зміни мають відбутися з нашого боку – нам потрібна більша безпекова співпраця. Україна пропонує здійснювати її у форматі Тримор’я.

По-перше, енергетика. Нам потрібно захистити нашу енергетичну інфраструктуру, особливо поблизу російських кордонів, і розробити спільні плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. Ми маємо перевірити, наскільки ми готові захищати та відновлювати енергосистеми, якщо щось станеться.

По-друге, резервне живлення. Нам потрібно більше способів підтримувати одне одного. Енергомережі, трубопроводи, системи зв’язку – уся критична інфраструктура має будуватися з урахуванням резервних маршрутів. Щоб кожна країна могла допомогти іншим у кризовій ситуації. Працюймо над цим.

По-третє, транспорт. Нашому регіону потрібні кращі логістичні зв’язки. Так само як Балтійське море може допомогти, коли виникають проблеми в Чорному морі, Чорне море також має допомагати вашим країнам у разі кризи. Йдеться не лише про торгівлю – це питання безпеки наших людей. І всі ми повинні мати швидкий доступ і до Адріатичного моря – на випадок, якщо щось станеться в регіоні. Нам потрібно вчитися на поведінці Росії та бути краще підготовленими.

А щоб усе це справді стало реальністю, нам потрібен мир.

Тривалий мир. І досягти його ми можемо лише зараз разом, об'єднавшись.

Я дякую всім присутнім тут, хто підтримує Україну та наші дипломатичні зусилля. Уся Європа, особливо наш регіон, що межує з Росією, повинна говорити єдиним голосом. Ми всі хочемо, щоб Європа та США залишалися сильними партнерами. Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася справедливо – без жодних винагород для Путіна, і особливо – без жодного клаптика землі.

І нам усім потрібно зберігати тиск на Росію – кожен може зробити свій внесок, щоб допомогти нам досягти повного й безумовного припинення вогню якнайшвидше – хоча б на 30 днів. Саме це може закласти основу для справжньої, дієвої дипломатії.

Тож, будь ласка, залишайтеся з Україною. Ми щиро вдячні за вашу військову підтримку, і вона нам досі потрібна, бо Росія хоче затягнути цю війну. Ми також цінуємо кожну інвестицію в нашу оборонну промисловість і обіцяємо: те, що ми будуємо зараз, захищатиме не лише нас, а й тих, хто інвестує.

І подивіться на Білорусь – цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці.

На саміті присутній наш віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. Він відповідає за інфраструктуру й готовий представити важливі проєкти. Наше Міністерство енергетики та інші установи також готові до спільної роботи з вами. А через нашу розвідку ми готові ділитися інформацією про загрози в нашому регіоні. Також ми пропонуємо активізувати взаємодію між радниками з питань безпеки – щоб кожна країна могла сприяти завершенню цієї війни дипломатичним шляхом.

Нам потрібно стояти разом не лише політично, а й у суто практичному сенсі, щоб захиститися від реальних викликів.

Ще раз дякую за вашу підтримку! Щиро дякую за запрошення, Анджею!

Слава Україні!

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Теги: росія енергетика війна Європа Україна

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