Вирішення боргів – умова для запуску нової маневрової генерації – експерт

Інвестори ризикнули вкласти кошти в будівництво установок зберігання енергії виключно тому, що «Укренерго» оголосило про наміри вирішити проблему боргів на балансуючому ринку у 2025 році

Без вирішення боргів на балансуючому ринку неможливий розвиток енергетики – Візір

Якісна і активна розбудова нових енергетичних потужностей в Україні стає неможливою через багатомільярдні борги в галузі енергетики, вважає Олександр Візір, координатор сектору «Енергетика та клімат» Ukraine Facility Platform.

За його словами, найбільші борги сформовані перед виробниками зеленої електроенергії, а також на балансуючому ринку, де працює маневрова генерація.

«У нас є величезний пул суб’єктів (які мають борги – ред.) – переважно державного і комунального сектору економіки. Зараз заборгованість перед НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку 36 млрд грн. Це дуже багато», – сказав Візір.

Він зазначив, що ці борги на балансуючому ринку виникли через те, що комунальні водоканали і теплокомуненерго підпадають під категорію тих, кого не можна відключати від енергопостачання за борги і тому вони здебільшого зловживають цією можливістю.

Окрім того Візір розповів, що таким чином формується коло боргів, і, зокрема, тому «Укренерго» винне виробникам зеленої енергії 18,4 млрд, а борги учасників енергоринку перед «Укренерго» складають 26 млрд грн.

«Ключова історія з погашенням оцих 18 млрд грн. Розвиток будь-якої нової генерації на ринку буде неможливий, якщо ми системно не вирішимо проблему боргів на балансуючому ринку», – підкреслив експерт, зазначаючи, що боргова криза не вирішується вже 5 років.

На його думку, системного рішення, яке би припинило наявність боргів, немає і це негативно впливає на розвиток енергетики та будівництво маневрових потужностей.

«Якщо я буду продавати на балансуючому ринку електроенергію, а зі мною будуть розраховуватись через 9-12 місяців, то яка б не була супер класна економічна модель – ризик отримати гроші через рік величезний. Це відлякує дуже велику кількість суб’єктів», – заявив Візір.

Він підкреслив, що інвестори ризикнули вкласти кошти в будівництво установок зберігання енергії виключно тому, що «Укренерго» оголосило про наміри вирішити проблему боргів на балансуючому ринку у 2025 році.

Нагадаємо, в ДП «Гарантований покупець» повідомили, що заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел наразі складає 22 млрд грн.

На думку нардепа Олексія Кучеренка, енергетичному ринку України необхідні пропозиції, які можуть лягти в основу комплексного компромісу між усіма учасниками. Йдеться про створення дорожньої карти, яка врегулює системні технічні та фінансові проблеми і дозволить стабілізувати ситуацію з боргами на ринку.