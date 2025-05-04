ДТЕК ВДЕ було включено до «Клубу білого бізнесу»
ДТЕК ВДЕ визнано сумлінним платником податків
Компанію ДТЕК ВДЕ було визнано сумлінним платником податків та включено до «Клубу білого бізнесу». Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зазначається, що Державна податкова служба України внесла компанію ДТЕК ВДЕ – «Покровську сонячну електростанцію» до «Клубу білого бізнесу», як платника податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.
Зокрема, Покровську сонячну електростанцію визнано підприємством, яке сумлінно виконує податкове законодавство України та підтримує високий рівень податкової дисципліни й прозорості.
Згідно з повідомленням, за підсумками І кварталу поточного року Покровська СЕС сплатила до бюджету 105,7 млн грн. податків, зборів та обов’язкових платежів, а за 2024 рік – 788,7 млн грн.
Раніше повідомлялось, що Європейська Бізнес Асоціація (EBA) включила компанію ДТЕК Ріната Ахметова в перелік лідерів інвестицій в Україні за проєкт будівництва Тилігульської вітроелектростанції вартістю 650 млн євро.
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