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    Угорщина назвала суму відступних за відмову від російської нафти

    Міністр закордонних справ Петер Сійярто назвав суму, потрібну Угорщині&nbsp;для організації альтернативних шляхів постачання нафти - Угорщина назвала суму відступних за відмову від російської нафти
    Міністр закордонних справ Петер Сійярто назвав суму, потрібну Угорщині для організації альтернативних шляхів постачання нафти
    фото з відкритих джерел

    Солідні відступні змінять позицію Угорщини щодо нафтового ембарго для РФ

    Угорська влада хотіла б отримати 700-750 млн євро за згоду на запровадження Європейським Союзом ембарго на нафту з Росії. Про це повідомляє El Pais.

    Міністр закордонних справ Петер Сійярто натякнув, що солідні відступні змінять позицію Угорщини щодо нафтового ембарго. Угорська влада прагне отримати кошти на модернізацію та розбудову інфраструктури для організації альтернативних шляхів постачання нафти.

    «Наявні в нас нафтопереробні потужності розраховані на російську нафту. Їхня заміна на інші види нафти потребує інвестиції в розмірі 500-550 млн євро впродовж чотирьох років. Нам доведеться збільшити потужність Адріатичного трубопроводу, щоб замінити російський нафтопровід, а це вартуватиме ще 200 мільйонів», – заявив міністр.

    За його словами, переорієнтація нафтового імпорту призведе до зростання цін на газ в Угорщині на 55%. Аби уникнути значних економічних наслідків, угорський уряд надалі наполягатиме на обмеженому ембарго – забороні постачання нафти з РФ танкерами.

    Нагадаємо, раніше Угорщина назвала умову, за якої підтримає нафтове ембарго проти РФ.

    Також повідомлялося, що ЄС може заплатити Будапешту за відмову від російської нафти.

    Тим часом заяви Угорщини про те, що вони не виживуть без російських поставок – чиста брехня.

    Деякі країни ЄС готові відкласти нафтове ембарго для Росії на невизначений термін у зв’язку з принциповою позицією Угорщини

    Перед цим три країни відкликали вето на нафтове ембарго проти РФ.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна ембарго Угорщина Україна окупація #stoprussia
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    Угорщина назвала суму відступних за відмову від російської нафти