Офіс президента відреагував на рішення Угорщини про введення надзвичайного стану

На думку Михайла Подоляка, це є навмисним створенням інформаційних приводів, що не на руку Україні

На Банковій назвали піаром дії уряду Орбана

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав піаром ідею уряду Угорщини запровадити в країні надзвичайний стан через війну в Україні. Так Подоляк висловився в ефірі загальнонаціонального телемарафону ввечері вівторка, 24 травня.

«Це піар-позиція уряду Угорщини. Такі позиції постійно. Вони ж спілкуються, напевно, у них є лобі російське, є певний контакт із Російською Федерацією. Вони зараз починають відпрацьовувати програму максимальної кількості інформаційних приводів, які були би не на руку Україні чи європейської проукраїнської єдності», – сказав Михайло Подоляк.

На його думку, це спроба створити інформаційні приводи для того, щоб світова спільнота заговорила про проблеми, спричинені повномасштабною російсько-українською війною. Наприклад, він передбачає, світ може намагатися розв’язати проблему продовольчої кризи, спричиненої війною, пропонуючи просто припинити вогонь, а не вивести з території України окупаційну армію РФ.

«Давайте це зробимо. Тільки без припинення вогню. Давайте це зробимо, коли Російська Федерація піде геть, куди там ходить постійно російський кораблик, нехай вони туди йдуть собі. А ми тоді будемо транспортувати світу все. Чому? Тому що ми, на відміну від Російської Федерації, свої зобов’язання виконуємо в повному обсязі», – підкреслив Михайло Подоляк.

Надзвичайний стан в Угорщині почав діяти з півночі 25 травня. Його запровадили через війну в Україні та потенційну економічну кризу, спричинену нею.

Нагадаємо, Угорщина вводить надзвичайний стан.

Раніше друг Путіна Орбан уп’яте став прем’єром Угорщини.

Як відомо, Угорщина не підтримує намір ЄС запровадити ембарго на російську нафту. Натомість Угорщина назвала суму відступних за відмову від російської нафти.

Читайте також: