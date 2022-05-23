Уряд заликає Європу та Азію ввести повне ембарго на торгівлю з окупантами

Міністерка економіки Юлія Свириденко звернула увагу на масштабні економічні та інфраструктурні втрати, які щодня несе Україна через дії російських окупантів

Росія повинна бути повністю відключена від SWIFT – зазначила Свириденко

Європейські країни, а також держави азійського регіону мають припинити торгівельну співпрацю з Росією та ввести повне ембарго на імпорт та експорт продукції з країною-терористом.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко під час панельної дискусії «Економічна зброя: використання та ефективність санкцій» на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами Свириденко, санкції міжнародних партнерів у 2014 та 2021 роках не змінили плани Росії щодо вторгнення до України через недостатню суворість запроваджених обмежень. Вона вчергове закликала країни запровадити найсуворіші обмеження, які спонукатимуть агресора припинити війну на території України.

«Санкції не торкнулися найважливіших товарів – нафти і газу, тож фактично не зашкодили економічному потенціалу агресора. Обмеження щодо росії були введені недостатньо швидко і не всіма країнами. Якщо війна продовжується, значить, санкції не працюють. Має бути прийнятий наступний потужний пакет, який заблокує фінансування вбивств, які відбуваються в Україні. Має бути запроваджене повне ембарго на нафту та газ. Росія повинна бути повністю відключена від SWIFT», – зазначила Свириденко.

Міністерка звернула увагу на масштабні економічні та інфраструктурні втрати, які щодня несе Україна через дії російських окупантів.

«Кожного дня Україна втрачає своїх людей, з лиця землі стираються цілі міста, зруйнована інфраструктура, знищені будинки, промисловість. Україна за прогнозами втратить понад 30% ВВП. Наші морські порти заблоковані. Нам потрібна допомога світу, щоб їх розблокувати», – розповіла вона.

Свириденко наголосила на запроваджені нових санкцій якомога швидше – це стане шляхом до якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні.

«Зараз ми перед світом зобов’язані захистити свободу. Щоб залишатися сильними та єдиними перед обличчям агресорів – важливо діяти рішуче», – підкреслила міністерка.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, Україна задіє всі ресурси задля повного втілення ухваленого Єврокомісією плану відновлення України.