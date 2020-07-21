За шість місяців 2020-го закарпатці спожили на 11% більше газу, ніж торік



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ТОВ «Закарпатгаз Збут» постачає природний газ для 275740 побутових споживачів і 532-х релігійних організацій

За 6 місяців 2020 року на Закарпатті спожили 209,6 мільйонів кубометрів газу, що на 11 % (або на 21,4 мільйони кубометрів) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

«Зростання об’ємів – на 23,1 млн кубометрів газу – відбулося за рахунок збільшення споживання блакитного палива побутовими споживачами. Саме на цю категорію припадає 87,5 % споживання газу в регіоні. Натомість споживання газу у першому півріччі 2020 року юридичними особами зменшилося на 1,7 млн. кубометрів, або на 6%. Це так само пов’язано з СOVID-19 та карантинними обмеженнями, які призвели до зупинки роботи значної кількості суб’єктів господарювання, особливо малого та середнього бізнесу», - зазначила директорка ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець.

Традиційного зменшення обсягів споживання природного газу населенням, як це було в попередніх роках, не відбулося. За словами, Вікторії Томинець, це пов’язане з низькими температурами повітря на Закарпатті у квітні-травні цього року і з перебуванням родин з дітьми вдома на карантині.

ТОВ «Закарпатгаз Збут» постачає природний газ для 275 740 побутових споживачів і 532-х релігійних організацій. Крім того, клієнтами «Закарпатгаз Збуту» є понад 3500 суб’єктів господарювання. За 5 років діяльності компанія зарекомендувала себе як надійний постачальник природного газу в регіоні.