Імпорт газу. Європа знайшла ще одну альтернативу Росії



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Трубопровід EastMed, який пройде дном Середземного моря, призначений для транспортування газу з Ізраїлю та Кіпру до Греції, Італії та інших європейських країн

Ізраїль будуватиме газопровід EastMed, що буде постачати газ у Європу

Ізраїльський уряд схвалив угоду з європейськими країнами про будівництво газопроводу, що буде постачати в Європу природний газ. Про це пише Reuters.

Зазначається, що Ізраїль може стати новим постачальником для Європи, яка шукає заміну «Газпрому».

Трубопровід EastMed, який пройде дном Середземного моря, призначений для транспортування газу з Ізраїлю та Кіпру до Греції, Італії та інших європейських країн. Його будівництво оцінюється в шість мільярдів євро, запуск планується в 2025 році.

Газопровід буде транспортувати 10 мільярдів кубометрів газу на рік з можливістю подвоєння пропускної потужності.

Європейська комісія виділила 35 мільйонів євро на підготовку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту.

«Угода про будівництво є історичною віхою, що перетворює Ізраїль в експортера енергоресурсів», - заявив міністр енергетики країни Юваль Стейніц. Раніше країна тільки імпортувала газ.

Ізраїль розробляє найбільше родовище Leviathan, запаси якого оцінюються в 621 мільярд кубометрів. У грудні 2017 року Кіпр, Греція, Італія та Ізраїль домовилися про будівництво газопроводу EastMed протяжністю дві тисячі кілометрів. Газопровід з'єднає Leviathan і кіпрське газове родовище Aphrodite (запаси - 130 мільярдів кубометрів) з європейським ринком.

З початку року поставки «Газпрому» до Європи різко впали, зниження склало близько 20%. Через скорочення попиту і рекордного заповнення сховищ - вартість газу в Європі опустилася до такого рівня, що «Газпрому» невигідно продавати його.