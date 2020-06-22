Загальна кількість випускників навчальних програм Прогресстех-Україна за 6 років досягла 380



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Прогресстех-Україна за 6 років підготувала 380 випускників навчальних програм

Під час карантину навчання на курсах не зупинили, а проводили їх дистанційно

Загальна кількість випускників всіх освітніх програм компанії Прогресстех-Україна досягла 380. За підсумками 2019-2020 навчального року кількість сертифікована інтернів компанії поповнили 65 випускників навчальних курсів в Харкові і Дніпрі. Про це повідомляється на сайті компанії.

«Харківські і дніпровські курси з підготовки до професійної інженерної роботі розраховані на студентів і випускників технічних спеціальностей університетів і коледжів. Навчання ведеться на базі освітніх центрів Прогресстех-Україна в Харкові і Дніпрі. Заняття зазвичай стартують восени і завершуються в травні наступного навчального року », - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що під час карантину навчання на курсах не зупинили, а проводили їх дистанційно.

«Платформа дистанційного навчання, оперативно розроблена в Прогресстех-Україна, дозволила реалізувати низку інтерактивних комунікацій. Серед них - лекції та консультації з опцією зворотного зв'язку з викладачем, практичні заняття в форматі як індивідуальної, так і командної роботи над завданнями, онлайн-тестування та оцінювання якості підготовки слухачів», - повідомили в компанії.

А також відзначили, що в травні-червні поточного року 44 з 65 випускників курсів отримали пропозиції про працевлаштування на посаду інженера в Прогресстех-Україна.

Нагадаємо, Прогресстех-Україна реалізує комплекс власних освітніх інженерних програм, починаючи з 2014-2015 навчального року.

Першою з них були київські циклічні курси «Основи конструювання авіатехніки» на базі Спільного навчального центру Прогресстех-Україна і КПІ ім. Ігоря Сікорського. Стартовий набір на курси відбувся восени 2014 року.

У 2017 році компанія відкрила курси з аналогічною навчальною програмою в Харкові, а в 2019 г. - в Дніпрі. У 2019 р Прогресстех-Україна запустила в Києві ще один освітній проект - програму кар'єрного старту "Інжинірингові технології".

Загалом протягом 6 років 200 з 380 випускників зазначених навчальних програм успішно пройшли додаткове тестування, співбесіда та приєдналися до інженерної команді Прогресстех-Україна.

Запуск освітнього напряму в діяльності Прогресстех-Україна ініціював засновник міжнародного холдингу Progresstechgroup Володимир Кульчицький. Мета навчальних проектів - популяризація інженерних професій, підвищення рівня технічної освіти в Україні, підготовка молодих фахівців до професійної інженерної роботи та інтеграції в міжнародний поділ праці, збереження і розвиток національного інтелектуального кадрового потенціалу.

У 2014 році, в складний для країни час, Володимир Кульчицький вирішив переїхати на постійне проживання в Україну, приділяючи особливу увагу Житомирщині, звідки походить батько. Має офіс в Києві.

Прогресстех-Україна на сьогодні є найбільшою компанією Progresstechgroup – міжнародного холдингу зі штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас, США). У складі Progresstechgroup - ряд інжинірингових центрів в Європі і Північній Америці, 14 офісів у світі.

В Україні група також представлена конструкторським центром Аеро ДС, українськими підрозділами компаній PT-Americas, Tucana Engineering і Соupi.

Раніше під час зустрічі з ученими Національного технічного університету Київський політехнічний інститут імені Сікорського голова ради директорів Progresstechgroup Володимир Кульчицький сказав, що Progresstechgroup робить все можливе, щоб вітчизняні вчені не їхали з країни, а працювали над розвитком технологій в Україні.