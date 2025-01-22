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Заяви ЦПК про «ручний вплив» Міноборони на Агенцію оборонних закупівель є маніпуляціями – Чмут

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Заяви ЦПК про «ручний вплив» Міноборони на Агенцію оборонних закупівель є маніпуляціями – Чмут
Дарія Каленюк і Віталій Шабунін

Член наглядової ради Агенції оборонних закупівель звинуватив ЦПК у чутках і маніпуляціях

Заяви Центру протидії корупції про те, що начебто міністр оборони Рустем Умєров взяв під ручне управління Агенцію оборонних закупівель і вказує, які контракти з ким укладати, є чутками та маніпуляціями. Про це заявив військовий аналітик, голова наглядової ради Агенції Тарас Чмут.

«Я не коментую чуток та маніпуляцій ЦПК», – відповів Чмут у мережі «Х» (колишній твіттер). Він підкреслив, що оборонні закупівлі – надзвичайно чутлива і водночас спекулятивна тема в Україні.

Заяви ЦПК про «ручний вплив» Міноборони на Агенцію оборонних закупівель є маніпуляціями – Чмут фото 1

«З одного боку, ця сфера вже багато років супроводжується десятками скандалів (зокрема, за весь час, відколи я займаюся мілітарною тематикою, а це з 2008 року). З іншого – суспільство, журналісти та міжнародна спільнота приділяють їй значну увагу. До цього додається складність і закритість самого «ринку», який функціонує особливим чином. Усе це перетворює сферу оборонних закупівель на складну систему взаємодії численних стейкхолдерів, скандалів та інтриг», – додав Чмут.

Таким чином він прокоментував заяви ЦПК про вплив Міноборони на Агенцію, скандал із передачею коштів АОЗ на прикордонників і закупівлі в польської компанії снарядів за завищеними цінами.

Нагадаємо, керівниками ЦПК є Віталій Шабунін і Дарія Каленюк.

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Теги: міністр Міноборони скандал Віталій Шабунін Рустем Умєров Тарас Чмут

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Економіка

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