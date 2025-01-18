Атака дронів на Тульську та Калузьку області, нове посольство у Києві: головне за ніч

Дрони вчергове атакували Тульську область, уперше під час війни у Києві відкрито нове посольство, дрони атакували нафтобазу в Калузькій області, 38 латиноамериканських дипломатів підписали маніфест на підтримку України, у Львові троє підлітків потрапили до лікарні через тренд у TikTok

у «Резерв+» та «Дії» низка послуг тимчасово недоступна, росіяни просунулися біля кількох населених пунктів на Донеччині та Харківщині.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 16 січня, щоб ви були в курсі подій:

Дрони вчергове атакували Тульську область

Губернатор заявив, що в регіоні спрацювала ППО

У Тульській області прогриміла серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що чули щонайменше 15 гучних вибухів. Згодом повідомили про те, що спалахнула пожежа.

У ніч проти 18 січня, місцеві пабліки написали, що вибухи почались близько другої години ночі.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив інформацію та заявив, що в регіоні спрацювала ППО. Також він додав, що на одному з промислових підприємств області сталось загоряння ємності пально-мастильних матеріалів.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Уперше під час війни у Києві відкрито нове посольство

Албанія відкрила перше посольство в Україні під час війни

У п'ятницю, 17 січня, у Києві відкрилося Посольство Республіки Албанія в Україні. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Повідомляється, що це перше нове посольство, яке відкрилося в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Урочисту церемонію відкриття дипустанови провели глави МЗС України Андрій Сибіга та Албанії Іглі Хасані.

«Сьогодні в Києві разом з моїм колегою Іглі Хасаніми відкрили Посольство Республіки Албанія. Це перше посольство, відкрите в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. Це символ українсько-албанської стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС та НАТО», – написав Андрій Сибіга в X.

Дрони атакували нафтобазу в Калузькій області

На території нафтобази компанії «Калуганефтепродукт» зайнялась пожежа

Ввечері 17 січня дрони атакували Калузьку область. Внаслідок атаки було уражено Людинівську нафтобазу компанії «Калуганефтепродукт» у місті Людіново, Калужської області РФ.

Губернатор регіону Владислав Шапша повідомив, що в Людіново екстрені служби ліквідують наслідки атаки дронів.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нафтобаза в місті Людіново Калужської області розташована приблизно за 170 км від кордону з Україною. Ця нафтобаза належить компанії «Калуганефтепродукт» – дочірньому підприємству «Роснефть». На території нафтобази в Людиново розміщується 9 резервуарів загальним обсягом 6,7 тисячі кубічних метрів.

Росіяни просунулися біля кількох населених пунктів на Донеччині та Харківщині

Російські війська просунулися біля кількох населених пунктів у Донецькій та Харківській областях. Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно з нею, ворог просунувся у Тихому та біля Зеленого Гаю у Харківській області, а також біля Удачного, Котлиного та Дачного, що на Донеччині.

«Ворог просунувся в Тихому, біля Зеленого Гаю, Удачного, Котлиного, та Дачного», – йдеться у повідомленні.

38 латиноамериканських дипломатів підписали маніфест на підтримку України

38 латиноамериканських дипломатів засудили напад Путіна на Україну та закликали США продовжити допомагати Києву

У четвер, 16 січня, 38 колишніх міністрів закордонних справ Латинської Америки опублікували маніфест, в якому йдеться про порушення міжнародного права та напади на суверенні території, що стали очевидними після вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Голос Америки.

«Будь-який спостерігач може легко визнати, що ми є свідками колапсу міжнародного порядку», – попередили дипломати про «крах міжнародного порядку», встановленого після Другої світової війни, і наполягають на необхідності відновлення провідної ролі регіону в глобальних справах.

«Перш за все, ми засуджуємо атаку на принцип недоторканності території, яку розпочав Володимир Путін своїм нищівним вторгненням в Україну. Неприйнятно, щоб постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй почав завоювання сусідньої країни в колоніальній війні», – йдеться в маніфесті.

Ексміністри також зазначили, що Україна бореться за свою незалежність і повинна мати потужну підтримку Латинської Америки.

«Ми сподіваємося, що Сполучені Штати продовжать свою допомогу Україні, незважаючи на її зусилля з припинення цієї війни. Ми засуджуємо напад на права людини та міжнародне гуманітарне право, незамінну правову основу для захисту цивільних осіб у збройному конфлікті, як ми бачили в російській кампанії навмисних нападів на громадян по всій Україні», – йдеться у повідомленні.

Окрім російської агресії, маніфест засуджує порушення прав людини й міжнародного гуманітарного права під час вторгнення в Україну, конфлікту в Газі, терористичних атак ХАМАСу та насильства в Судані.

У Львові троє підлітків потрапили до лікарні через тренд у TikTok

Хлопці виготовляли саморобну вибухівку за інструкцією в TikTok

У Львові постраждали троє підлітків через саморобну вибухівку за інструкцією в TikTok. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Повідомляється, що до дитячої лікарні святого Миколая Першого медобʼєднання Львова швидка доправила трьох хлопчиків, віком 10, 11 та 15 років, перед обличчями яких розірвалася саморобна вибухівка.

«Між собою ці діти не знайомі, але об’єднує їх одне: всі вони виготовляли саморобну «петарду» за покроковою інструкцією в тіктоку. Діти брали пластикову пляшку, воду, кульку з фольги, засіб для очищення труб і майстрували з них вибухівку», – йдеться в повідомленні міськради.

Один з постраждалих розповів, що разом із другом він побачив, як на вулиці інші підлітки робили таку «петарду» за інструкцією із соцмереж. Тож вирішили повторити. Вони змішали всі складники та потрусили пляшку, щоб викликати хімічну реакцію. Після цього перед хлопцем пляшка розірвалася, а її вміст потрапив прямо на його обличчя.

«Такі пацієнти до нас потрапляють із глибокими хімічними опіками обличчя. Адже засіб для очищення труб, який є у цих так званих «петардах» , буквально розʼїдає шкіру дітей. Найбільше страждають очі, адже там тканини найтонші. Вже трьом дітям за тиждень ми надали допомогу. В усіх них, на жаль, залишаться рубці на обличчі», – розповіла опікова та пластична хірургиня Галина Саян.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький також відреагував на небезпечний тренд у соціальній мережі.

«Друзі, хочу звернути вашу увагу на новий тривожний тренд у TikTok, де діти виготовляють вибухові пристрої, використовуючи засоби для прочищення труб. Це не лише вкрай небезпечно, а й може призвести до тяжких травм або навіть втрати життя», – написав він.

У «Резерв+» та «Дії» низка послуг тимчасово недоступна: в чому причина

У реєстрі Національних інформаційних систем до понеділка 20 січня проводитимуться технічні роботи

Від 17 січня до 08:00 20 січня в застосунку та на порталі «Дія» не працюватимуть деякі послуги. Причина – проведення технічних робіт з відновлення інфраструктури реєстрів, яку проводить НАІС. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Повідомляється, що не працюватимуть Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державний реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку «Дія» , а саме:

Реєстрація ФОП, Дія.QR

Бронювання працівників

Актові записи

Зимова підтримка (діти)

Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною

Допомога при усиновленні дитини

Допомога на дитину одинокій матері або батьку

Актові записи про зміну імені

Актові записи про народження

Актові записи про шлюб

Актові записи про розлучення

Свідоцтва про народження

Витяг про місце проживання дитини

Заява про субсидію

У Міноборони повідомили, що через технічні роботи багатодітні батьки тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку

у застосунку «Резерв+» до 20 січня.

«Технічні роботи жодним чином не вплинуть на вже отримані відстрочки», – йдеться у повідомленні.



