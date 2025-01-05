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Сирійські ЗМІ закрили обличчя міністерки закордонних справ Німеччини, яка прибула до Дамаска

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сирійські ЗМІ закрили обличчя міністерки закордонних справ Німеччини, яка прибула до Дамаска
Обличчя Бербок розмили на фото, яке поширив Telegram-канал, наближений до сирійських повстанців
фото з відкритих джерел

Бербок приїхала до Дамаска на зустріч із лідером нової сирійської адміністрації Ахмадом аль-Шараа

На фото, яке поширив близький до угруповання сирійських повстанців Хаят Тахрір аш-Шам (HTS) Telegram-канал, «заблюрили» обличчя міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. Лідер повстанців Ахмад аш-Шараа навіть не потиснув їй руку. Про це пише німецьке N-TV.

3 січня Бербок приїхала до Дамаска на зустріч із лідером нової сирійської адміністрації Ахмадом аль-Шараа. Разом із нею був міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро і тимчасовий повірений у справах Європейського Союзу в Сирії.

Сирійські ЗМІ закрили обличчя міністерки закордонних справ Німеччини, яка прибула до Дамаска фото 1

Однак на фото з зустрічі «заблюрили» лише главу німецького МЗС і ще двох інших людей – імовірно, перекладачок. Крім того, лідер сирійських повстанців нібито навіть не потиснув їй руку. Німецькі журналісти припускають, що це сталося з релігійних міркувань.

Водночас на ресурсах сирійського державного інформаційного агентства Sana Бербок «блюрити» не стали.

N-TV пише, помірковані мусульмани вважають, що частин тіла, які не підлягають обов’язковому покриттю, як-от руки, торкатися можна. Тим часом суворо релігійні мусульмани, зокрема члени угруповання HTS, можуть вважати рукостискання з жінкою першим кроком до «розпусти».

Раніше повідомлялося, що перехідний уряд у Сирії вводить нові стандарти роботи ЗМІ й обіцяє в країні свободу слова та висловлення поглядів, вільну пресу після десятиліть тотального контролю за часів режиму Асада.

Нагадаємо, режим Башара Асада впав протягом десяти днів. Сам диктатор був змушений тікати на Росію, де отримав притулок від Путіна. Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

Нова адміністрація Сирії оголосила про призначення Майсаа Сабрін на посаду керівниці Центрального банку. Вона стала першою жінкою, яка обійняла цю посаду за всю історію установи. Призначення Сабрін відбулося на тлі закликів до більшого залучення жінок до складу нового уряду Сирії. Раніше першою жінкою на офіційній посаді в новій адміністрації стала Аїша аль-Дібас, призначена керівницею Управління у справах жінок.

До слова, понад 25 тис. громадян Сирії повернулися додому з Туреччини після повалення режиму Башара Асада повстанцями ісламістського угрупування «Хаят Тахрір аш-Шам».

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Теги: Анналена Бербок Німеччина Сирія диктатор притулок мусульмани міністр росія

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