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Греція передасть Україні американські ракети Sea Sparrow

Ірина Бура
glavcom.ua
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Греція передасть Україні американські ракети Sea Sparrow
Рішення ще має схвалити Урядова рада закордонних справ і оборони
фото з відкритих джерел

Sea Sparrow перебували на озброєні грецьких збройних сил майже 40 років

Греція планує передати Україні 24 зенітні ракети Sea Sparrow, які є в арсеналі грецьких військово-морських та військово-повітряних сил, але були визнані непотрібними. Про це пише Kathimerini.

Як зазначається, що Sea Sparrow перебували на озброєні грецьких збройних сил майже 40 років, але тепер визнані такими, що не відповідають сучасним військовим стандартам Греції, і більше не використовуються. А Україна вже має необхідні пускові установки для розгортання цих ракет на своїй території.

Однак рішення ще має схвалити Урядова рада закордонних справ і оборони.

Видання зауважує, що для Греції передання Україні ракет Sea Sparrow також є непрямою, але чіткою відповіддю на тиск союзників та партнерів, які закликали Афіни передати Україні ракетні комплекси С-300 або навіть Patriot.

Натомість Греція неодноразово відмовлялася це зробити, оскільки очікувала отримати замість цього рівноцінне озброєння.

Характеристики Sea Sparrow:

  • Стартова вага: 231,2 кг
  • Маса бойової частини: 39 кг
  • Дальність пуску у передню півсферу: 70 км
  • Довжина: 3,66 м
  • Діаметр: 0,203 м
  • Розмах крил: 0,81 м
  • Час роботи двигуна AIM-7E: 2,8 сек.[16]
  • Швидкість 4 Маха

Нагадаємо, українським військовим вдалося пристосувати наявні пускові установки «Бук» для запуску Sea Sparrow. До цього моменту Тайвань був єдиною країною, яка використовувала версію ракет наземного базування, тоді як ВМС США та кількох союзників використовують версію, встановлену на кораблі.

До слова, Греція не передаватиме Україні системи протиповітряної оборони Patriot та С-300, незважаючи на тиск з боку ЄС і союзників по НАТО, які просили надати ці системи Києву. Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Також прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна не готова давати Україні F-16.

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Теги: міністр Греція Україна озброєння військова допомога балістичні ракети війна окупанти росія

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