Секретар міської ради Черкас втрапив у скандал через сумочку дружини

На сайті мерії запевнили, що сумка, про яку йдеться у розслідуванні, не є оригінальною, як і взуття дружини Тренкіна

Посадовці Черкаської міської ради втрапили у скандал. Місцеве видання «18000» днями оприлюднило розслідування. У ньому йшлося про те, що дружина секретаря Черкаської міськради Юрія Тренкіна – Марія Тренкіна прийшла на жалібний захід із сумкою, оригінал якої коштує 70 тисяч євро. Також частина матеріалу присвячена активам, якими користується Тренкін, проте який записаний не на нього, а на його родичів і водія. Зокрема, на початку грудня 2024 року ТОВ «Авто-мастерок», власницею якого є матір Юрія Тренкіна – Людмила Тренкіна, придбало позашляховик BMW X7 2024 року випуску. За даними медіа, автівкою користуються дружина секретаря міськради – та ж Марія Тренкіна.

Журналісти наголошують, зверталося до Тренкіна під час підготовки матеріалу, проте він від коментаря відмовився, обмежившись короткими повідомленнями в месенджері.

Зате після виходу розслідування Черкаська міська рада опублікувала на сайті свою офіційну позицію.

«Звертаємо вашу увагу на те, що ви ведете вторинний, поверхневий розгляд їх життя, зосереджуючись на матеріальних речах, які не мають жодного суттєвого значення в контексті реальності, і тих викликів, з якими стикається наше суспільство», – сказано у коментарі.

Водночас на сайті мерії запевнили, що сумка, про яку йдеться у розслідуванні, не є оригінальною, як і взуття дружини Тренкіна.

«Це не брендові речі, а ті, які можуть носити люди з різним статусом, адже ними переповнений сучасний ринок», – ідеться у публікації.

Також у соцмережах активізувався мер Черкас Анатолій Бондаренко. Зокрема, в одному з коментарів міський голова порадив журналістам дослідити вартість білизни дружини його підлеглого, а також назвав редакцію «18000» «зборищем ухилянтів».

Нагадаємо, колишній народний депутат Віталій Хомутиннік, який від початку повномасштабного вторгнення не повертався до країни, знову опинився у центрі уваги. Політик зареєстрував в Україні розкішний автомобіль Rolls-Royce Spectre, вартістю понад €500 млн, але майже одразу вивіз його за кордон.

Також у народного депутата Геннадія Вацака з «Довіри» з’явився новий Rolls-Royce Spectre вартістю понад €500 млн. Це вже другий Rolls-Royce нардепа за останні два роки.

Так, Rolls-Royce Spectre – це перший електромобіль компанії, який почали виробляти в 2023 році. Як зазначають журналісти, таке авто не купують у салоні, і українським громадянам, які хотіли стати одними з перших у світі власників таких авто, потрібно було ставати в чергу.