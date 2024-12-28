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Секретар міської ради Черкас втрапив у скандал через сумочку дружини

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Секретар міської ради Черкас втрапив у скандал через сумочку дружини
Марія Тренкіна (в білій куртці) з тією самою сумочкою
фото: скріншот із відео

На сайті мерії запевнили, що сумка, про яку йдеться у розслідуванні, не є оригінальною, як і взуття дружини Тренкіна

Посадовці Черкаської міської ради втрапили у скандал. Місцеве видання «18000» днями оприлюднило розслідування. У ньому йшлося про те, що дружина секретаря Черкаської міськради Юрія Тренкіна – Марія Тренкіна прийшла на жалібний захід із сумкою, оригінал якої коштує 70 тисяч євро. Також частина матеріалу присвячена активам, якими користується Тренкін, проте який записаний не на нього, а на його родичів і водія. Зокрема, на початку грудня 2024 року ТОВ «Авто-мастерок», власницею якого є матір Юрія Тренкіна – Людмила Тренкіна, придбало позашляховик BMW X7 2024 року випуску. За даними медіа, автівкою користуються дружина секретаря міськради – та ж Марія Тренкіна.

Журналісти наголошують, зверталося до Тренкіна під час підготовки матеріалу, проте він від коментаря відмовився, обмежившись короткими повідомленнями в месенджері.

Зате після виходу розслідування Черкаська міська рада опублікувала на сайті свою офіційну позицію.

Секретар міської ради Черкас втрапив у скандал через сумочку дружини фото 1

«Звертаємо вашу увагу на те, що ви ведете вторинний, поверхневий розгляд їх життя, зосереджуючись на матеріальних речах, які не мають жодного суттєвого значення в контексті реальності, і тих викликів, з якими стикається наше суспільство», – сказано у коментарі.

Водночас на сайті мерії запевнили, що сумка, про яку йдеться у розслідуванні, не є оригінальною, як і взуття дружини Тренкіна.

«Це не брендові речі, а ті, які можуть носити люди з різним статусом, адже ними переповнений сучасний ринок», – ідеться у публікації.

Секретар міської ради Черкас втрапив у скандал через сумочку дружини фото 2

Також у соцмережах активізувався мер Черкас Анатолій Бондаренко. Зокрема, в одному з коментарів міський голова порадив журналістам дослідити вартість білизни дружини його підлеглого, а також назвав редакцію «18000» «зборищем ухилянтів».

Нагадаємо, колишній народний депутат Віталій Хомутиннік, який від початку повномасштабного вторгнення не повертався до країни, знову опинився у центрі уваги. Політик зареєстрував в Україні розкішний автомобіль Rolls-Royce Spectre, вартістю понад €500 млн, але майже одразу вивіз його за кордон.

Також у народного депутата Геннадія Вацака з «Довіри» з’явився новий Rolls-Royce Spectre вартістю понад €500 млн. Це вже другий Rolls-Royce нардепа за останні два роки.

Так, Rolls-Royce Spectre – це перший електромобіль компанії, який почали виробляти в 2023 році. Як зазначають журналісти, таке авто не купують у салоні, і українським громадянам, які хотіли стати одними з перших у світі власників таких авто, потрібно було ставати в чергу.

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Теги: депутат ринок скандал автомобіль розслідування дружина кордон BMW X7

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