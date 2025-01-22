Новий пакет військової допомоги Україні від Фінляндії, Трамп пригрозив Росії санкціями: головне за ніч

Трамп заявив, що готовий посилити санкції проти Росії, Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні, військовий експерт розповів, скільки ракет щомісяця може виробляти Росія, прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом, Україні потрібно буде 200 тисяч миротворців, День соборності 2025.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 січня, щоб ви були в курсі подій.

Трамп заявив, що готовий посилити санкції проти Росії

Президент Дональд Трамп заявив, що він розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, оскільки війна в Україні наближається до третьої річниці. Про це пише CNN.

Трамп наголосив, що якщо російський диктатор Путін відмовиться сідати за стіл переговорів, то він, ймовірно, посилить санкції проти РФ.

На запитання, чи запровадить він додаткові санкції проти Росії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів, Трамп відповів: «Схоже на те».

«Ми розмовляємо із Зеленським. Ми збираємося поговорити з президентом Путіним дуже скоро, і ми побачимо, що – як це все станеться», – сказав Трамп.

Також Трамп зауважив, що для танго потрібні двоє. Натякаючи, що Україна та Росія повинні бути готовими до перемовин щодо завершення війни в Україні.

«Трамп заявив, що «розгляне», чи надсилатимуть США додаткові озброєння Україні. В останні місяці Білий дім Байдена працював над тим, щоб отримати якомога більше зброї та грошей у руки Києва перед відходом із посади, визнаючи, що Трамп міг повернути значну частину того, що залишилося невитраченим із 61 мільярда доларів фінансування, ухваленого Конгресом у 2024 році», – йдеться у повідомленні.

Трамп також підтвердив, що обговорював війну під час нещодавньої телефонної розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном: «Він має велику владу, як і ми. Я сказав, що ти маєш це залагодити».

Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні

Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги України. Це буде вже 27-е постачання військової техніки від Фінляндії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що разом з президентом Фінляндії Александром Стуббом обговорили зміцнення обороноздатності України.

«Із Президентом Фінляндії Александром Стуббом обговорили зміцнення обороноздатності України, гарантії безпеки і посилення санкцій проти Росії. Наближення тривалого та справедливого миру – наша спільна мета, і я вдячний за всю допомогу, надану Фінляндією, та підготовку наступного», – написав Зеленський у соціальній мережі.

Згодом стало відомо, що президенти України та Фінляндії обговорили кроки для наближення справедливого миру. Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Володимир Зеленський та Александр Стубб обговорили підготовку 27-го пакету допомоги та актуальні військові потреби України. Окрема увага – інвестиціям у внутрішнє виробництво дронів, зокрема за данською моделлю, та розвитку оборонно-промислової співпраці.

«Ми продовжуватимемо підтримку України. Немає жодних питань щодо цього. Це все – про вашу незалежність, ваш суверенітет і вашу територіальну цілісність. Ми захоплюємося тим, що ви робите», – наголосив Президент Фінляндії.

Президенти також узгодили дати наступних зустрічей.

«Дякую за останній пакет санкцій щодо тіньового флоту, за багато ваших конкретних кроків, за всі пакети допомоги й підтримку наших людей», – сказав Зеленський.

Україні потрібно буде 200 тисяч миротворців – Зеленський

В Україні потрібно буде розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 21 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Повідомляє DW.



На запитання про ідею розмістити миротворчий контингент в Україні після завершення війни, Зеленський заявив, що для запобігання новому нападу Росії після досягнення угоди про припинення вогню знадобиться щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.

«Від усіх європейців? 200 тисяч, це мінімум. Це мінімум, інакше це ніщо», – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, яких потребує Україна.

За його словами, російський диктатор Путін може висунути можливу вимогу щодо скорочення української армії вп'ятеро. За словами Зеленського, зменшення української армії в рази буде одним із важливих питань у ході ймовірних переговорів щодо миру.

«Це зрозуміло: якщо ми змогли створити армію чисельністю понад 800 тисяч, то ми плюс Європа – це армія, яка здатна не лише захищатися, а й дати відсіч Путіну», – наголосив президент.

Також він додав, що Київ не дозволить поступитися цим вимогам: «Це те, чого він хоче. Ми не дозволимо цьому статися».

Військовий експерт розповів, скільки ракет щомісяця може виробляти Росія

Військовий експерт Сергія Грабський заявив, що Росія не має можливості нарощувати виробництво виробництво ракет. Наразі країна-агресорка здатна виробляти 140-160 ракет щомісяця. Про це він розповів в ефірі «Київ 24» .

За його словами, Росія вже тривалий час перебуває під санкціями, що впливає на її економіку та здатність виробляти зброю.

«Росія як країна перебуває під тотальними санкціями протягом десятиліття, що серйозно впливає на її можливість показувати стійкість економіки. Економіка 21 століття не може бути ізольована. Економіка 21 століття будь-якої країни має бути пов'язана з іншими країнами-виробниками. Саме тому Росія може досягти стелі свого виробництва і по багатьох показниках вона вже досягла», – зазначив Грабський.

Він також зауважив, що більше ніж 160 ракет на місяць Росія не здатна виробляти.

«Як ми говорили пів року назад, що Росія здатна робити 140-160 ракет щомісячно, це відображається в статистиці з запуску цих ракет, яку ми бачимо на сьогоднішній день. Більше вона не може зробити», – констатував він.

Грабський також наголосив, що Україні потрібно продовжувати завдавати ударів по військовим об'єктам Росії. На його думку, економіка країни-агресорки від цього буде страждати.

Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Б. Егеде заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі з Дональдом Трампом. Після заяв Трампа про захоплення арктичного острова. Про це пише Politico.

«Ми повинні мати можливість зустрітися і спокійно поговорити про це», – сказав Егеде.

Чи передала Гренландія повідомлення про те, що її не можна захопити безпосередньо Трампу, Егеде сказав, що його уряд намагається організувати зустріч з лідером США, щоб зробити саме це.

«Це те, над чим ми працюємо, – сказав Егеде. Та додав: «Якщо США хочуть говорити про Гренландію, вони повинні говорити з Гренландією».

Така зустріч може відбутися найближчими днями, заявила міністр закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт.

Трамп уже розмовляв з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, яка минулого тижня сказала йому під час, як повідомляється, 45-хвилинної телефонної розмови, що Гренландія не продається.

Егеде також виключив можливість того, що Гренландія стане американським штатом: «Гренландський народ повинен чітко дати зрозуміти, ким він хоче бути. Ми не хочемо бути данцями. Ми не хочемо бути американцями».