У «Резерв+» можуть бути недоступні військові документи. Міноборони пояснило, що слід зробити

Після технічних робіт всі електронні документи відображатимуться в застосунку у звичному вигляді

Міноборони попросило громадян, яким військово-обліковий документ може знадобитися у зазначеному проміжку часу, заздалегідь завантажити PDF версію

З 00:00 до 06:00 13 січня у застосунку «Резерв+» можуть бути недоступні електронні військові документи. Про це повідомило Міністерство оборони України

Як зазначається, це повʼязано із технічними роботами в реєстрі «Оберіг» .

Міноборони попросило громадян, яким військово-обліковий документ може знадобитися у зазначеному проміжку часу, заздалегідь завантажити PDF версію.

Після технічних робіт всі електронні документи відображатимуться в застосунку у звичному вигляді.

Нагадаємо, у мобільному застосунку «Резерв+» частково відновили послугу відстрочки. Вона була недоступна після атаки на державні реєстри.

На одинадцятий день після найбільшої хакерської атаки росіян в Україні знову запрацювали перші три реєстри.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто.

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.

Також у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

Раніше Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки.

Крім того, Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.

До слова, у застосунку «Резерв+» став доступний сервіс рекрутингу. Він поможе українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську.