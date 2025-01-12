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У «Резерв+» можуть бути недоступні військові документи. Міноборони пояснило, що слід зробити

Ірина Бура
glavcom.ua
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У «Резерв+» можуть бути недоступні військові документи. Міноборони пояснило, що слід зробити
Після технічних робіт всі електронні документи відображатимуться в застосунку у звичному вигляді
фото: Міноборони

Міноборони попросило громадян, яким військово-обліковий документ може знадобитися у зазначеному проміжку часу, заздалегідь завантажити PDF версію

З 00:00 до 06:00 13 січня у застосунку «Резерв+» можуть бути недоступні електронні військові документи. Про це повідомило Міністерство оборони України

Як зазначається, це повʼязано із технічними роботами в реєстрі «Оберіг» .

Міноборони попросило громадян, яким військово-обліковий документ може знадобитися у зазначеному проміжку часу, заздалегідь завантажити PDF версію.

Після технічних робіт всі електронні документи відображатимуться в застосунку у звичному вигляді.

Нагадаємо, у мобільному застосунку «Резерв+» частково відновили послугу відстрочки. Вона була недоступна після атаки на державні реєстри.

На одинадцятий день після найбільшої хакерської атаки росіян в Україні знову запрацювали перші три реєстри.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто. 

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. 

Також у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

Раніше Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки. 

Крім того, Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.

До слова, у застосунку «Резерв+» став доступний сервіс рекрутингу. Він поможе українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську.

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Теги: Міноборони кібератака документи військові Ольга Стефанішина

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