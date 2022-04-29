Митна служба пояснила, до чого призвело спрощене митне оформлення авто

Західні партнери не зрозуміли, чому українці під час війни стали завозити дорогі автомобілі

Завдання митниці – пришвидшення проходження гуманітарних вантажів в Україну

Перший заступник голови Держмитслужби Олександр Шуцький розповів, які результати принесло спрощення митного оформлення транспортних засобів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Щуцького, закон щодо спрощеного митного оформлення товарів та транспортних засобів був направлений на безперебійну роботу економіки країни.

«Проте зараз бачимо тенденцію до масового ввезення в Україну транспортних засобів. Наші партнери не розуміють цього. Адже поки вони збирають для нашої країни гуманітарну допомогу, ми ввозимо у великій кількості автомобілі, в тому числі дороговартісні. До цього закону будуть вноситись зміни», – заявив Щуцький.

Він також наголосив, що завдання митниці – пришвидшення проходження гуманітарних вантажів в Україну. Тому урядом та Верховною радою розглядається ситуація щодо скасування закону щодо спрощеного митного оформлення товарів та транспортних засобів або його обмеження.

«Якщо донедавна за домовленостями з суміжними країнами були окремі черги для гуманітарних вантажів і для товарної групи, то після того, як у великій кількості в Україну поїхали транспортні засоби, змінилося ставлення до ситуації у сусідніх країн і знову з’явилася одна черга. Тому волонтерам стало важче ввозити гуманітарну допомогу», – додав він.

Нагадаємо, раніше Держмитслужба рекомендувала перевізникам, які ввозять гуманітарні вантажі, оформляти попередні електронні митні декларації. Це значно пришвидшить їх пропуск на кордоні.