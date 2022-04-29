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    Економіка та фінанси

    Митна служба пояснила, до чого призвело спрощене митне оформлення авто

    Західні партнери не зрозуміли, чому українці під час війни стали завозити дорогі автомобілі - Митна служба пояснила, до чого призвело спрощене митне оформлення авто
    Західні партнери не зрозуміли, чому українці під час війни стали завозити дорогі автомобілі
    фото з відкритих джерел

    Завдання митниці – пришвидшення проходження гуманітарних вантажів в Україну

    Перший заступник голови Держмитслужби Олександр Шуцький розповів, які результати принесло спрощення митного оформлення транспортних засобів.

    Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Щуцького, закон щодо спрощеного митного оформлення товарів та транспортних засобів був направлений на безперебійну роботу економіки країни.

    «Проте зараз бачимо тенденцію до масового ввезення в Україну транспортних засобів. Наші партнери не розуміють цього. Адже поки вони збирають для нашої країни гуманітарну допомогу, ми ввозимо у великій кількості автомобілі, в тому числі дороговартісні. До цього закону будуть вноситись зміни»,заявив Щуцький.

    Він також наголосив, що завдання митниціпришвидшення проходження гуманітарних вантажів в Україну. Тому урядом та Верховною радою розглядається ситуація щодо скасування закону щодо спрощеного митного оформлення товарів та транспортних засобів або його обмеження.

    «Якщо донедавна за домовленостями з суміжними країнами були окремі черги для гуманітарних вантажів і для товарної групи, то після того, як у великій кількості в Україну поїхали транспортні засоби, змінилося ставлення до ситуації у сусідніх країн і знову з’явилася одна черга. Тому волонтерам стало важче ввозити гуманітарну допомогу»,додав він.

    Нагадаємо, раніше Держмитслужба рекомендувала перевізникам, які ввозять гуманітарні вантажі, оформляти попередні електронні митні декларації. Це значно пришвидшить їх пропуск на кордоні.

    Теги: росія митниця окупанти війна закон Україна кордон окупація #stoprussia
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    Митна служба пояснила, до чого призвело спрощене митне оформлення авто