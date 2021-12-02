Заробітчани за 10 місяців переказали в Україну грошей більше, ніж за весь 2020 рік

Грошові перекази в Україну вже сягнули $12 млрд

У жовтні обсяг приватних грошових переказів заробітчан в Україну з-за кордону склав $1,356 млрд, що на 25% більше, ніж роком раніше ($1,085 млрд). За даними Нацбанку, за січень-жовтень в Україну надійшло $11,986 млрд, що на 23,3% більше показника за цей період торік ($9,721 млрд).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неформальні канали надходження грошей в Україну. За 10 місяців року неформальними каналами в Україну було переведено $5,351 млрд, що на $1,620 млрд більше, ніж за цей же період торік ($3,731 млрд).

Також грошові перекази в Україну за 10 місяців перевищили надходження за весь 2020 рік ($11,98 млрд) та за 2019 рік – $11,921 млрд.

Раніше повідомлялося, що заробітчани за пів року переказали в Україну понад $6 млрд.

Також відомо, що українські заробітчани стали більше надсилати грошей з Польщі.

Як відомо, Польща готує три важливих нововведення для заробітчан.

До слова, Росія зобов'яже заробітчан подавати довідку про відсутність ВІЛ-інфекції.

Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова розповіла, скільки мають платити в Україні, щоб заробітчани поверталися додому. На її думку, якщо підняти зарплатню так, щоб вона складала 70% від польської, більшість потенційних мігрантів залишаться в Україні.

Також стало відомо, що майже 3 мільйони українців нині працюють за кордоном, при цьому масовий відтік «заробітчан» завдає державі $27 млрд збитків щорічно.

Нагадаємо, проблема відтоку робочої сили за кордон звучить не перший рік. Серед одних із необхідних вирішень цієї проблеми – підняття рівня зарплат в Україні.