Росія зобов'яже заробітчан подавати довідку про відсутність ВІЛ-інфекції

У Росії мігрантів з 29 грудня зобов'яжуть подавати довідку про відсутність ВІЛ

Медичні документи іноземці повинні передавати протягом 30 днів із дня закінчення терміну дії раніше виданих довідок

Трудових мігрантів та іноземних громадян, які прибули до Росії на термін більше 90 днів, можуть зобов'язати з 29 грудня надавати до МВС РФ довідку про відсутність ВІЛ-інфекції та наркозалежності. Це випливає із підготовленого відомством проєкту наказу, передає ТАСС.

Медичні документи іноземці повинні передавати протягом 30 днів із дня закінчення терміну дії раніше виданих довідок. Для неповнолітніх цим займаються батьки, опікуни чи представники.

Довідку можна надати у паперовому вигляді до підрозділу МВС РФ з питань міграції, або в електронному, з цифровим підписом до територіального органу відомства. Якщо документ складено іноземною мовою, його слід перекласти російською та засвідчити у нотаріуса.

Після подання мігранту видається довідка про отримання чи електронне повідомлення, а дані вносяться до інформаційної системи МВС РФ протягом трьох робочих днів з моменту отримання.

Раніше повідомлялося, що МВС РФ розробило законопроєкт, згідно з яким у мігрантів, які в'їжджають на територію Росії, братимуть відбитки пальців. Такі заходи хочуть вжити тих, хто планує придбати російське громадянство або залишитися в країні більш ніж на 90 днів.

Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова розповіла, скільки мають платити в Україні, щоб заробітчани поверталися додому. На її думку, якщо підняти зарплатню так, щоб вона складала 70% від польської, більшість потенційних мігрантів залишаться в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що майже 3 мільйони українців нині працюють за кордоном, при цьому масовий відтік «заробітчан» завдає державі 27 млрд доларів збитків щорічно.