Інститут демографії порахував українців, які працюють за кордоном

Люди, які мають намір виїхати, впевнені, що там їм буде краще, і це стосується не лише заробітної плати

Наразі за кордоном працюють від трьох до п’яти мільйонів українців. Про це в ході форуму «Україна 30. Трудові ресурси» повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова.

«Як мінімум – 3 млн, як максимум – 5 млн осіб», – сказала вона.

Лібанова зазначила, що головним чинником міграції є нерівність між країнами. Люди, які мають намір виїхати, впевнені, що там їм буде краще. І це стосується не лише заробітної плати.

«Якби все вимірювалося тільки грошима, то можна було б цю проблему владнати», – зауважила Лібанова.

Зазначимо, що у 2020 році обсяг грошових переказів в Україну зріс на 1,7%, або 200 млн дол., – до 12,121 млрд дол. За прогнозами Національного банку, грошові перекази в Україну у 2021 році становитимуть 13 млрд дол., що на 8% більше, ніж у 2020-му.

До слова, наразі Фінляндія чекає пів тисячі українських заробітчан для збору лісових ягід.

Як раніше писав «Главком», у Польщі роботодавцям не вистачає сезонних українських працівників. Найбільший брак відчувають підприємства у галузях сільського господарства та готельно-ресторанного бізнесу. Також у Польщі відкриють поліклініку для українців.

Крім того, оголошено конкурс у нову експедицію на станцію «Академік Вернадський». Обіцяють хороші зарплати.