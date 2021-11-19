Українські заробітчани стали більше надсилати грошей з Польщі

Загальна сума грошових переказів з Польщі становить $1,34 млрд, що на $0,36 млрд більше, ніж за аналогічний період 2020 року

Грошові трансфери від українців склали 82,5% від суми переказів усіх працюючих у Польщі мігрантів

Українці, які працюють в Польщі, збільшили перекази на батьківщину у другому кварталі цього року – загальна сума становить $1,34 млрд, що на $0,36 млрд більше, ніж за аналогічний період 2020 року ($0,97 млрд). Про це пише видання minfin.

Загалом грошові трансфери від українців склали 82,5% від суми переказів усіх працюючих у Польщі мігрантів.

Зростання відбулося внаслідок збільшення переказів від мігрантів, які приїжджають працювати до Польщі на короткий термін (до трьох місяців).

«Другий квартал 2020 року співпав з початком пандемії і введенням обмежень з перетином україно-польського кордону. В той час багато українців у паніці поверталися на батьківщину. Однак згодом Польща послабила обмеження, міграційний рух значно пожвавився і українці приїжджають на роботу до Польщі попри карантин», – розповідає аналітик Томаш Богдевич.

Як відомо, Польща готує три важливих нововведення для заробітчан.

До слова, Росія зобов'яже заробітчан подавати довідку про відсутність ВІЛ-інфекції.

Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова розповіла, скільки мають платити в Україні, щоб заробітчани поверталися додому. На її думку, якщо підняти зарплатню так, щоб вона складала 70% від польської, більшість потенційних мігрантів залишаться в Україні.

Також стало відомо, що майже 3 мільйони українців нині працюють за кордоном, при цьому масовий відтік «заробітчан» завдає державі $27 млрд збитків щорічно.

Нагадаємо, проблема відтоку робочої сили за кордон звучить не перший рік. Серед одних із необхідних вирішень цієї проблеми – підняття рівня зарплат в Україні.