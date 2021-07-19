Фінляндія чекає пів тисячі українських заробітчан для збору лісових ягід
Через посуху урожай лісових ягід у Фінляндії очікується гірший, ніж торік
Збирати лісові ягоди цього літа у Фінляндії будуть здебільшого заробітчани з двох країн
У Фінляндії починається сезон морошки і чорниці - перші групи іноземних збирачів уже прибули до країни. Про це повідомляє Yle.
Збирати лісові ягоди цього літа у Фінляндії будуть здебільшого заробітчани з двох країн: України і Таїланду.
В Асоціації підприємців, які працюють у сфері натуральних продуктів, уточнили, що з Таїланду приїдуть майже три тисячі збирачів морошки та чорниці. Кількість працівників з України оцінюється приблизно в 500-600 осіб.
Видання додає, що через посуху урожай лісових ягід у Фінляндії очікується гірший, ніж торік.
Як раніше писав «Главком», у Польщі роботодавцям не вистачає сезонних українських заробітчан.
Найбільший брак відчувають підприємства у галузях сільського господарства та готельно-ресторанного бізнесу.