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    Фінляндія чекає пів тисячі українських заробітчан для збору лісових ягід

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    Через посуху урожай лісових ягід у&nbsp;Фінляндії&nbsp;очікується гірший, ніж торік - Фінляндія чекає пів тисячі українських заробітчан для збору лісових ягід

    Через посуху урожай лісових ягід у Фінляндії очікується гірший, ніж торік

    Фото: nikoloz-job.ua

    Збирати лісові ягоди цього літа у Фінляндії будуть здебільшого заробітчани з двох країн

    У Фінляндії починається сезон морошки і чорниці - перші групи іноземних збирачів уже прибули до країни. Про це повідомляє Yle.

    Збирати лісові ягоди цього літа у Фінляндії будуть здебільшого заробітчани з двох країн: України і Таїланду.

    В Асоціації підприємців, які працюють у сфері натуральних продуктів, уточнили, що з Таїланду приїдуть майже три тисячі збирачів морошки та чорниці. Кількість працівників з України оцінюється приблизно в 500-600 осіб.

    Видання додає, що через посуху урожай лісових ягід у Фінляндії очікується гірший, ніж торік.

    Як раніше писав «Главком», у Польщі роботодавцям не вистачає сезонних українських заробітчан.

    Найбільший брак відчувають підприємства у галузях сільського господарства та готельно-ресторанного бізнесу.

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    Теги: Фінляндія українці Україна урожай заробітчани ягода
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    Фінляндія чекає пів тисячі українських заробітчан для збору лісових ягід