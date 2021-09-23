Кадровий колапс у Польщі: потрібно удвічі більше заробітчан з України

Тисячі українців, які офіційно перебувають у Польщі, насправді працюють в інших країнах Західної Європи

На заробітки до Польщі приїжджає все більше іноземців, але агентства з наймання робітників все одно мають серйозні проблеми із виконанням заявок роботодавців. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Так, агентство Personnel Service, яке спеціалізується на підборі іноземців, має пропозиції майже на 2,5 тисячі робітників з України. Але в базі агентства кандидатів удвічі менше.

Аналогічна ситуація і з іншими посередниками. «У нашому агентстві наразі є близько 2 тис. вакансій. Попри те, що робітники з України постійно приїжджають, це не задовольняє потреб ринку», – нарікає Томаш Богдевіч, гендиректор Gremi Personal.

Як свідчить офіційна статистика, на цей час 513 тис. іноземців (із них 287 тис. українців) мають дійсні дозволи на тривале перебування в Польщі. І це на 10 тисяч більше, ніж місяць тому. Управління соціального страхування Польщі (ZUS) інформує, що влітку у них була зареєстрована рекордна кількість іноземців – 819 тисяч (з них ¾ це українці). За підрахунками Міхала Вєжховського з EWL Group, іноземних робітників у Польщі фактично близько 2 млн, і більшість з них – українці. Однак і цього недостатньо для польської економіки.

У Personnel Service вважають, що така ситуація частково пояснюється тим, що тисячі українців, які офіційно перебувають у Польщі, насправді працюють нелегально у Німеччині або інших країнах Західної Європи.

Нагадаємо, за підрахунками експертів Національного банку Польщі, українські заробітчани з 2013 до 2018 рр. забезпечили зростання ВВП країни на 0,5%.

Як раніше повідомлялося, у першому півріччі обсяг грошових переказів в Україну заробітчан з-за кордону склав $6,2 млрд, що на 11,6% більше, ніж роком раніше. За попередніми оцінками Нацбанку, з них через системи переказу коштів надійшло майже 24%.